Баскетболисты "Самары" проиграли "Буревестнику" - 89:99

В воскресенье, 2 декабря, баскетболисты "Самары" в гостях встретились с ярославским "Буревестником".
Самарцы уступили хозяевам поля — 89:99.
26 декабря "Самары" встретится с "Пармой" в Перми.
В воскресенье, 2 декабря, баскетболисты "Самары" в гостях встретились с ярославским "Буревестником".
Самарцы уступили хозяевам поля — 89:99.
26 декабря "Самары" встретится с "Пармой" в Перми.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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