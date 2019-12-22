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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" проиграли "Буревестнику" - 89:99

ЯРОСЛАВЛЬ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 декабря, баскетболисты "Самары" в гостях встретились с ярославским "Буревестником".

Самарцы уступили хозяевам поля — 89:99.

26 декабря "Самары" встретится с "Пармой" в Перми.

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