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Дорожное строительство Транспорт и связь

На Волжском шоссе появятся переходно-скоростные полосы

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для разработки проектной документации по капитальному ремонту Волжского шоссе и обустройству на нем переходно-скоростных полос. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госзакупок.

Речь идет об участке дороги от 3 км + 700 м до 4 км + 200 м — между ул. Демократической и Московским шоссе. Там же должны появиться и полосы разгона.

Исполнитель должен будет подготовить проект до 25 июня 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта 1 млн рублей.

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