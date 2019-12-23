Розничный бизнес банка "Открытие" заработает 2 млрд рублей по итогам 2020 года

Об этом рассказал Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка "Открытие". Также в планах банка на будущий год — нарастить портфель розничных кредитов до 500 млрд рублей и увеличить клиентскую базу до 3,5 млн физических лиц.

В развитии розничного бизнеса "Открытие" сохраняет фокус на трех ключевых направлениях, заявленных в качестве приоритетных в стратегии 2018 года — беззалоговое кредитование, сохранение портфеля средств физических лиц и комплексное управление сбережениями.

Наиболее значимых успехов банк добился в розничном кредитовании. В 2019 году "Открытие" существенно нарастило выдачи потребительских кредитов. Среднемесячный объем выдач банка составляет порядка 18 млрд рублей (для сравнения по итогам всего 2017 года Бинбанк и "Открытие" совокупно выдали 16 млрд рублей). По темпам прироста кредитного портфеля банк "Открытие" входит в ТОП-3, а по объему портфеля — в ТОП-10 крупнейших кредитных организаций страны. По состоянию на конец ноября 2019 года, розничный кредитный портфель "Открытия" составил 260 млрд рублей, а до конца года достигнет 320 млрд рублей. Всего, по словам Вениамина Полянцева, на конец 2020 портфель кредитов физлицам достигнет 500 млрд рублей, из них 250 млрд придется на кредиты наличными и примерно столько же — на ипотеку.

Также кратно выросли продажи кредитных карт: с 2 тысяч ежемесячно в 2017 году до 16 тысяч — в 2019. Этот рост обеспечивает в том числе новый флагманский продукт банка — карта "120 дней", которая выпускается с 1 ноября 2019 года. Ее доля в выдачах составляет около 30%.

По итогам трех кварталов 2019 года банк "Открытие" выдал 55 млрд рублей ипотечных кредитов и намерен наращивать продажи. По плану за 2019 будет выдано порядка 87 млрд рублей, в 2020 году — до 120 млрд рублей. "Открытие" неизменно входит в топ-5 по крупнейших ипотечных банков страны по выдачам. При этом 60% продаж залоговых кредитов приходится на партнеров.

Несмотря на миграционные процессы внутри банковского бизнеса "Открытия", розничная клиентская база банка выросла на 8%. По прогнозам Полянцева, совокупная база клиентов-физических лиц "Открытия" на конец текущего года достигнет порядка 3,1 млн человек, в 2020 года — 3,5 млн клиентов. По итогам 2019 года объем средств клиентов остался на уровне 650 млрд руб., цель на 2020 — удешевление пассивной базы.

Растет доля клиентов, которые обслуживаются в digital-каналах. В 2019 году число активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения "Открытия" выросло с 36% до 50%.

"Наша цель в 2020 году — заработать около 2 млрд руб. Рост будет обеспечен как расширением объемов бизнеса, так и сокращением расходов. Мы растем и продолжим расти", — отметил Вениамин Полянцев.