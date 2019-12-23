От Губернского рынка до Южного города пустят электробусы

ТТУ Самары выиграло конкурс на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 108 от Губернского рынка до Южного города, сообщает региональный минтранс. На маршруте будут работать электробусы.

Напомним, ранее сообщалось что электробус производства белорусского предприятия "Белкоммунмаш" протестируют на самарских дорогах. ТТУ планировал принять и ввести в опытную эксплуатацию электробус модели Е 433.

Также ранее появилась информация о том, что областные власти намерены рассмотреть вопрос о включении Южного города и Кошелев-парка в состав Самары. В настоящее время оба микрорайона входят в состав Волжского района области.