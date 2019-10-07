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На самарских дорогах протестируют электробус из Белоруси

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: https://bkm.by/

В Самаре в течение трех месяцев специально подготовленный обслуживающий персонал будет тестировать электробус производства белорусского "Белкоммунмаш", пишет "Самарская газета" со ссылкой на городской дептранс.

ТТУ планирует принять и ввести в опытную эксплуатацию электробус модели Е 433. Сроки поставки и маршрут электробуса пока не определили, однако, как напоминает издание, ранее на встрече депутата Александра Хинштейна с жителями анонсировали начало тестовых рейсов из Самары в Южный город. По словам главы компании "Древо" Николая Чудаева, электробусы на этом направлении планировали запустить в ноябре.

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