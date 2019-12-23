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Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 11 месяцев 2019 года составила 10,4 млрд рублей и увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями ЦБ, составила 3,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка на 1 декабря 2019 года достиг 2 трлн 278,5 млрд рублей и увеличился с начала года на 121 млрд рублей (на 5,6%). В том числе кредитный портфель юридических лиц составил 1 трлн 823,2 млрд рублей (прирост на 5,0% с начала года), физических лиц — 455,3 млрд рублей (на 7,9%).

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК с начала 2019 года увеличился на 135 млрд рублей — до 1 трлн 349 млрд рублей. Выдачи кредитов аграриям с начала 2019 года составили 1 трлн 157 млрд рублей, что на 21% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

"За отчетный период Россельхозбанк последовательно нарастил объемы кредитования аграрных предприятий страны и остался безусловным лидером рынка финансирования сезонных работ. Мы планируем планомерно улучшать ключевые показатели по поддержке клиентов, ведущих внешнюю экономическую деятельность и оказывать максимальное содействие российским сельхозпроизводителям, стремящимся выйти на международные рынки", — отметил Первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых в январе–ноябре 2019 года предоставлено 232 млрд рублей против 193 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.

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