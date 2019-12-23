В Госархив передадут более тысячи страниц уникальных документов

В музее им. Алабина в Самаре 24 декабря передадут в Госархив уникальные исторические документы.

Общественная организация "Архивный дозор" и Фонд перспективного развития "Крылья" передадут более тысячи страниц сведений о жителях Бугурусланского уезда. Эти документы существуют в единственном экземпляре — материалы о рождении, браках, смерти, датируемые 1865–1881 гг., из с. Кандабулак и Сергиевска.

На встрече расскажут, что может сделать каждый для сохранения архивного наследия Самарской области, помогающего установить судьбу пропавших без вести и погибших во времена Великой Отечественной Войны солдат, призванных из Куйбышевской области.

Посетители узнают, почему документы оказались в частных руках, что представляет собой организация "Архивный дозор", которая их выкупает, и какое историческое открытие удалось сделать, изучая метрические книги, которые только чудом удалось спасти.

На встрече объявят о старте проекта "Военкомат" в Самарской области к 75-летию Победы.

Начало в 16:00.