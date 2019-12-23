ВТБ Лизинг и АО "ФГК" стали победителями премии "Лизинговая сделка года"

Сделка между ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) и Федеральной грузовой компанией по передаче 13 тысяч полувагонов признана лучшей в железнодорожном сегменте по версии Национальной премии "Лизинговая сделка года". Это крупнейший проект на рынке по количеству единоразово переданного универсального подвижного состава.

Ключевой особенностью 10-летней сделки является предусмотренный переход в течение срока лизинга из фиксированной процентной ставки в плавающую, а также привлечение связанного фондирования на синхронизированных условиях. Кроме того, в дополнение к услугам финансирования ВТБ Лизинг провел структурирование сделки купли-продажи под условия договора лизинга, что также было отмечено членами жюри.

"Мы рады участвовать в развитии одного из системообразующих предприятий страны. АО "ФГК" обеспечивает значительную часть перевозок социально значимых грузов, стремится максимально удовлетворить потребности грузоотправителей за счет покупки и привлечения в лизинг вагонов, усовершенствования ремонтной программы, а также разработки и запуска новых услуг. Подобные проекты имеют стратегическое значение для развития всего сектора экономики и находят признание у профессионального сообщества. В соответствии со стратегией ВТБ мы используем все возможности, чтобы предложить наиболее выгодные условия для реализации социально значимых проектов", — прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

На сегодняшний день железнодорожный сегмент занимает более трети в портфеле ВТБ Лизинг. В этом году компания уже достигла 45 миллиардов рублей по объему нового бизнеса. По данному показателю ВТБ Лизинг занимает первое место на рынке, оперируя парком в размере более 100 тысяч вагонов. Компания планирует нарастить парк еще на 20%.

"Масштаб сделки подтверждает высокий партнерский уровень сотрудничества. Долгосрочное финансирование подвижного состава способствует реализации стратегии развития АО "ФГК", направленной на консолидацию вагонного парка и повышение технологической эффективности его работы. Сделка во многом обеспечивает осуществление Федеральной грузовой компанией ряда важных социально значимых функций, в том числе перевозки грузов для нужд энергетики и ЖКХ, строительства стратегических инфраструктурных проектов, оказания поддержки грузоотправителям в реальном секторе экономики и других", — подчеркнула заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ФГК" Наталья Шиповская.