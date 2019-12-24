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Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Жилищная экосистема ВТБ" станет второй пилотной платформой по ипотеке в проекте "Маркетплейс" Банка России. Ее участие в проекте позволит сделать процесс заключения договора ипотечного кредитования дистанционным, быстрым и надежным.

Присоединение к проекту "Маркетплейс" новой пилотной платформы расширяет круг организаций, принимающих участие в совершенствовании регулирования, что позволит учесть разные бизнес-модели, используемые на финансовом рынке.

При участии ипотечных платформ прорабатывается конфигурация полностью цифрового ипотечного продукта, после чего будут подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Потребители смогут не только дистанционно оформить договор ипотечного кредитования в подключенных к "Маркетплейсу" банках-партнерах, но и заключить сопутствующие договоры страхования. Кроме ипотечного кредитования новая платформа предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить "полный цикл" операций с недвижимостью — куплю-продажу и передачу жилья в аренду жилья, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им сервисов и продуктов.

"Сегодня многие банки начинают работать в формате маркетплейсов, при этом большинство из них ориентировано на сегмент b2с. Мы хотим построить систему, создавая сервисы не только для клиентов, но и профессиональные инструменты для партнеров — застройщиков, риелторов, ремонтных фирм, мебельных магазинов. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им опций, сервисов и продуктов. Наше участие в маркетплейсе Банка России — один из важнейших шагов в этом направлении", — комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор ООО "Жилищная экосистема ВТБ".

Проект "Маркетплейс" объединяет несколько типов участников: витрины-агрегаторы продуктов и услуг, на которых потребитель может сравнить и выбрать финансовый продукт; электронные платформы, по каналам которых будет проходить операционное взаимодействие между всеми участниками системы; регистратор финансовых транзакций (РФТ), предоставляющий потребителю в режиме "одного окна" на портале Госуслуги информацию по всем совершенным им в системе сделкам; и финансовые организации, в том числе банки, предлагающие свои продукты. Банк России обеспечивает регуляторные условия для эффективного функционирования системы.

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