Лауреаты областной общественной акции "Народное признание 2019" получили награды

Во вторник, 24 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета прошла 12-я торжественная церемония награждение лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2019". Лучшие предприятия, организации и жители Самарской области получили награды за особые заслуги на профессиональном и общественном поприще.

В 2019 году инициативными группами было подано 309 заявок, из которых члены общественного Совета акции отобрали 70 кандидатов. В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями — "Единство и Успех", "Надежда и Опора", "Признание и Уважение", "Поколение добра" — появилась и новая — "Волшебный мир театра". В ней могли участвовать граждане и коллективы, внесшие значительный вклад в развитие как любительских, так и профессиональных театров.

Кроме того, в этом году две новых номинации были посвящены жителям сельских территорий. Одна из них — "Большие люди малого села" — в ней были номинированы люди, которые внесли большой вклад в развитие не столько сельского хозяйства, сколько культуры, образования, общественной жизни на селе. Вторая — "За верность земле" — посвящена непосредственно деятелям сельского хозяйства.

С 4 по 17 ноября в сети Интернет, по почте и на пунктах голосования в муниципалитетах жители области активно участвовали в голосовании. Все желающие могли отдать свои голоса за самого достойного номинанта.

По итогам голосования общественный Совет акции определил лауреатов в каждой из 7 номинаций.

На сцене театра выступили известные самарские творческие коллективы, артисты театра оперы и балета, оркестр "Лаборатория музыки", хор "Волгари", Государственный Волжский русский народный хор им. П.Милославова, хореографический коллектив "Нью Фейс" и др. В зале театра присутствовало более тысячи гостей.

В номинации "Признание и уважение" награды лауреатам вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Уверен, что тысячи номинантов будут появляться вновь, поскольку Самарская земля богата людьми, которые честно трудятся, учат, лечат, достигают спортивных результатов. Ими гордится вся наша Россия, и по праву эти люди пользуются народным признанием", — заключил Дмитрий Азаров.