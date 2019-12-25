В феврале пройдут два зимних Грушинских фестиваля

В феврале 2020 г. традиционный "зимник" всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина впервые пройдет дважды — ко Дню всех влюбленных и в День защитника отечества, сообщает interfax-russia.ru.

По словам члена президиума фестиваля Сергея Ильина, Грушинский "зимнего формата", организованный "Самарским областным клубом авторской песни им. Валерия Грушина", возвращается в самарский КРЦ "Звезда", где его не было последние 20 лет.

"Самарские концерты пройдут именно в этом культовом для клуба и фестиваля зале. Для любителей авторской песни такое возвращение носит почти ритуальный характер, так как именно тут располагался клуб в "старые добрые времена", тут проходили "зимники", а также знаменитые битком набитые "афтерпати" летнего Грушинского", — говорится в сообщении пресс-службы "Самарского областного клуба авторской песни им. Валерия Грушина".

На площадке ночного клуба в КРЦ "Звезда" устроители намерены представить новый формат мероприятия.

"Пару поздних вечеров здесь будет так называемый Грушинский "неформат". Эти концерты пройдут в более раскрепощенной обстановке. Здесь авторы-исполнители смогут отклониться от бардовского "мейнстрима", как это обычно бывает на летнем фестивале", — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь министерство культуры Самарской области сообщило, что "Самарский областной Грушинский клуб" также организует второй зимний фестиваль. Концерты пройдут 7, 22 и 23 февраля 2020 года. В программе заявлены Александр Городницкий, Олег Митяев и Тимур Шаов, а также приглашенные гости.

Два Грушинских одновременно будут проходить из-за раскола клуба на две части. На данный момент существует два клуба фестиваля — "Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина" и "Самарский областной Грушинский клуб", возглавляемый Борисом Кейльманом.

"Борис Кейльман был исключен из нашего клуба ("Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина") и организовал свой, из-за этого будет проводиться сразу два фестиваля", — пояснил агентству Ильин.

Напомним, в мае президиум клуба лишил членства в нем своего бессменного президента — 77-летнего Бориса Кейльмана, обвинив его в отчуждении в апреле принадлежавших клубу прав на ключевые товарные знаки Грушинского фестиваля в пользу компании "МПНУ Энерготехмонтаж".

28 мая новым президентом клуба им. Грушина был избран поэт из Тольятти Шабанов — по его словам, участник и соорганизатор всех 45 Грушинских фестивалей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 30 апреля 2019 г. Кейльман, Митяев, бенефициар "Энерготехмонтажа" Руслан Ширяев и еще ряд физлиц учредили в Самарской области общественную организацию "Самарский областной грушинский клуб" ("Грушинский клуб").