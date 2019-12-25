Работа.ру подвела итоги года и дала и прогнозы на рынке труда Самары

Сервис для поиска работы и подбора персонала подвел итоги года на рынке труда в Самаре и рассказал, какие профессии будут популярны в 2020 году.

По данным Работы.ру, самые высокие зарплаты в городе в конце 2019 года предлагали специалистам в IT-сфере — в среднем 57,9 тыс. рублей в месяц. Зарплаты в отрасли информационных технологий самые высокие не только в Поволжье, но и в целом по стране. При этом в Москве средняя зарплата в IT-сфере на 60% выше, чем в Самаре.

На втором месте по уровню зарплат в Самаре отрасль транспорта и логистики — средняя цифра в конце 2019 года составила 47,2 тыс. рублей в месяц. Самарцы, работающие в сфере производства, на конец года получали среднемесячный доход 44,4 тыс. рублей. Специалисты в сфере строительства и недвижимости зарабатывали 42,3 тыс. рублей.

Жители Самары, занятые в продажах, получали 41,9 тыс. рублей, в управлении персоналом, банковской и финансовой сферах — чуть больше 40 тыс. рублей. Средние зарплаты в рекламной отрасли и медицине — около 36,5 тыс. рублей.

"В ноябре мы провели исследование среди 1000 российских работодателей и выяснили, что повышать зарплаты в 2020 году планируют 25% компаний. Тенденция текущего года сохранится: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9%. Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалисты из этого сегмента могут рассчитывать на повышение и в следующем году — в среднем на 10-12%, — говорит Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру. — При этом сложилась ситуация, что уровень зарплат во многих массовых профессиях невысокий, и сотрудникам не хватает средств для удовлетворения потребностей. В связи с этим компании из сфер ритейла, производства и строительства в 2020 году с большой вероятностью будут повышать зарплаты персонала из массового сегмента, чтобы удерживать текущих сотрудников и привлекать новых".

В следующем году в массовом сегменте ожидается высокий спрос на водителей и курьеров, официантов и поваров, мастеров и рабочих, продавцов и кассиров, работников сферы строительства. Среди специалистов узкого профиля будут востребованы программисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data и другие кадры в IT-сфере, высококвалифицированные инженеры на производстве и специалисты по развитию HR-бренда.