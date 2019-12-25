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Общество

Депутаты Сызрани предлагают наказывать родителей за посещение детьми баров и секс-шопов

СЫЗРАНЬ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты городской думы Сызрани решили направить обращение в правительство региона и Самарскую губернскую думу с просьбой установить административную ответственность за нахождение детей в барах, букмекерских конторах и кальянных.

Как поясняют депутаты в своем обращении, областной закон № 42-ГД определяет места, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, поскольку это может нанести вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному или нравственному развитию.

К таким местам относятся объекты, предназначенные для реализации товаров только сексуального характера, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные и прочие места, предназначенные для реализации исключительно алкогольной продукции.

Также не допускается нахождение детей в объектах, предназначенных только для использования курительных принадлежностей, в том числе, трубок и кальянов, букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок.

Существующий запрет на пребывание в этих местах, поясняют депутаты, "не подкреплен административными санкциями за его нарушение".

В связи с этим они просят такие санкции установить.

В среду, 25 декабря, за направление соответствующего обращения в губдуму и областное правительство депутаты думы Сызрани проголосовали единогласно.

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