В Самарской области создан спецсклад продовольствия для детсадов, школ и больниц

Глава региона поручил усилить контроль за поставщиками, а также за качеством продуктов питания, ознакомившись с результатами проверок департамента образования, прокуратуры и ветлаборатории, которые прошли в образовательных учреждениях Тольятти.

Напомним, проверки прошли после того, как испорченное мясо от недобросовестного поставщика чуть не попало на столы к воспитанникам детсадов и школьникам. Благодаря своевременным сигналам неравнодушных граждан, слаженным действиям контролирующих ведомств и силовых структур, некачественная продукция до детей не дошла.

"Совершенно очевидно, что кроме поставщика есть организации, через которые эти продукты поступали. И с этим нужно очень внимательно разобраться", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил вице-губернатору — руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрию Рожину возглавить рабочую группу по расследованию инцидента, а также принять все меры для предотвращения самой возможности таких нарушений в будущем.

Отметим, что на проверку было представлено более 230 образцов мясной продукции для исследования на соответствие нормам безопасности. "В 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека", — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области.

Напомним, подозреваемый, 38-летний мужчина, который поставлял мясо по доверенности от двух организаций — ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант", был задержан, ведется следствие.

Во избежание подобных инцидентов в Самарской области в качестве пилотного проекта был создан оптово-распределительный центр продовольственных товаров, предназначенных для учреждений социальной сферы. Пока в него вошли 30 учреждений социальной сферы Самары, Волжского района, Красноярского района и Кинельского района.

"Тотальный контроль за качеством поставляемых продуктов питания — это основная задача специализированного склада. Спецсклад проверяет товар по количеству и качеству, обеспечивает правильное его хранение и дальнейшую доставку конкретным социальным учреждениям. Поставщики продуктов питания отбираются в ходе конкурентных процедур", — рассказала руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина.

Благодаря работе спецсклада уже более 5 т некачественных, контрафактных и фальсифицированных продуктов питания не допустили на столы социальных учреждений. Круг участников проекта в 2020 году будет расширяться.