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Замначальника полиции региона Александр Прядко возглавит УМВД Архангельской области

МОСКВА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области - начальник полиции Александр Прядко возглавит УМВД Архангельской области. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, генерал-майор Александр Прядко родился 28 марта 1964 г. в г. Коркино Челябинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 1997 г. окончил Ростовскую высшую школу МВД России.

Начав карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Новочеркасске, Андрей Александрович работал на руководящих должностях в блоке криминальной милиции, а в июне 2011 г. назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области. Неоднократно он выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона.

На службу в Самару перешел в октябре 2018 г. в звании полковника.

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