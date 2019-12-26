Замначальника полиции региона Александр Прядко возглавит УМВД Архангельской области

Заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области - начальник полиции Александр Прядко возглавит УМВД Архангельской области. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, генерал-майор Александр Прядко родился 28 марта 1964 г. в г. Коркино Челябинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 1997 г. окончил Ростовскую высшую школу МВД России.

Начав карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Новочеркасске, Андрей Александрович работал на руководящих должностях в блоке криминальной милиции, а в июне 2011 г. назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области. Неоднократно он выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона.

На службу в Самару перешел в октябре 2018 г. в звании полковника.