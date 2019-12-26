Дмитрий Азаров: "Регион находится на высоком уровне по исполнению нацпроектов"

В среду, 25 декабря, президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором рассматривались динамика и показатели выполнения нацпроектов, а также ход их финансирования. Участие в работе приняли руководители федеральных министерств и ведомств, представители деловых объединений, главы регионов страны. Самарскую область представил губернатор, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

Открывая заседание, глава государства отметил, что среди ключевых направлений развития страны по-прежнему остаются демография, здравоохранение, экономика, инфраструктура, а также культура и экология. По мнению президента, национальные проекты — это уникальный инструмент для достижения поставленных целей.

"Сам факт запуска таких проектов говорит о качественно возросших возможностях страны, о том, что нам нужно решать задачи принципиально нового уровня. Нужно и что самое главное – мы в состоянии решать задачи такого масштаба", — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что в первый год реализации нацпроектов удалось добиться определенных результатов. В первую очередь, это касается поддержки семей с детьми — выплат на первого и последующего детей, льготных ипотечных кредитов, погашения части ипотеки для многодетных семей. Меры поддержки уже получили около 1 млн семей.

Однако, несмотря на меры поддержки, демографическая ситуация во всех регионах страны по-прежнему остается непростой, поставленные цели по увеличению рождаемости достигаются сложно. Основная причина в демографической яме, связанной с разрушительными последствиями Великой Отечественной войны и напряженной ситуацией 1990-х годов.

"Сегодня многие субъекты вырабатывают свои дополнительные меры поддержки, не останавливаемся на достигнутом и мы, — отметил Дмитрий Азаров. — С 1 января запускаются новые меры. Очень надеюсь, что это поможет преодолеть ту яму, в которую Россия попадает, исходя из такого сурового исторического наследия".

Напомним, по инициативе губернатора с 1 января 2020 года семьи, в которых родится первенец, получат "Подарок новорожденному" — комплект вещей для первых месяцев жизни малыша на сумму 10 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей, а также на компенсацию процентов по ипотеке для тех, кто является участником программы "Молодой семье — доступное жилье" и уже достиг 36-летнего возраста.

Важнейшая задача в масштабах всей страны — создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях. "За два года ввели почти 54 тысячи мест в яслях, — привел некоторые цифры Владимир Путин. — Уже в 2021 году должны полностью закрыть имеющийся здесь дефицит".

Что касается Самарской области, то регион готов справиться с задачей в установленные сроки. Только в этом году создано в общей сложности 4000 мест в детских садах, из них 2229 — для детей в возрасте до 3 лет.

Продолжается и строительство новых школ. В регионе в этом году открыто два новых учреждения в общей сложности на 2860 мест. Активными темпами ведется техническое переоснащение образовательных организаций. В рамках реализации нацпроекта "Образование" в регионе создано 45 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". По мнению министра просвещения России Ольги Васильевой, Самарская область в этом вопросе является лидером в стране.

"Самарская область — лидер и очень активный участник нацпроекта. Это связано, в первую очередь, с губернатором, потому что его действительно очень сильно волнуют проблемы образования. "Точки роста" созданы не только в городских, но и сельских школах. Они становятся социально-культурными центрами для каждого села, потому что в них занимаются и дети, и взрослые. Это то, чего мы добиваемся, — подчеркнула Ольга Васильева. — Большое спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову и его команде за прекрасно созданные "Точки роста".

Большая работа ведется и в сфере здравоохранения — сбережению здоровья граждан посвящен один из ключевых национальных проектов. Важное место в нем отводится вопросам профилактики. В стране запущена система профилактических медицинских осмотров, причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания. Это позволяет на ранней стадии ставить диагноз и проводить своевременное лечение, тем самым сохранить жизни.

В Самарской области в начале декабря на базе городской больницы № 8 в региональной столице начал работать Центр амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года будет создано 12.

При этом особое внимание уделяется первичному звену. В регионе уже в этом году в полной мере заработали 14 ФАПов, в 2020 их число увеличится еще на 18. Ведется работа по оптимизации во всех ЛПУ процедуры прохождения диспансеризации и профилактических осмотров с использованием принципов "Бережливого производства".

Внедряются электронные сервисы по записи граждан на прохождение осмотров, по дооснащению детских поликлинических отделений современным оборудованием: до конца года будет закуплено оборудование для 14-ти детских поликлинических отделений. Строятся и реконструируются больницы для взрослых.

Активно в целом по стране ведется дорожное строительство — на этом направлении также акцентировал внимание глава государства. "Отремонтировано почти 14 тысяч километров региональных и местных дорог, это почти в три раза больше, чем в прошлом году", — озвучил данные Владимир Путин.

Самарская область по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" находится в числе регионов-лидеров, показывая наиболее успешный результат. Только в этом году в нормативное состояние приведено 182 участка дорог.

"Самарская область у нас в числе лидеров в реализации национального проекта, — подчеркнул министр транспорта России Евгений Дитрих. — И уже в этом году регион получит дополнительные средства из федерального бюджета. Сейчас завершается оформление необходимых документов для того, чтобы деньги поступили в область и были переданы подрядным организациям". Напомню, из федерального центра на цели дорожного строительства и ремонта будет дополнительно направлено почти 1,8 млрд рублей.

В 2020 году продолжится не только активное дорожное строительство, но и возведение крупных инфраструктурных объектов. Начнется строительство второго этапа мостового перехода "Фрунзенский", в рамках которого предусмотрено создание магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейная до границы Самара протяженностью 7,8 км. Дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска.

Кроме того, средства будут направлены на реконструкцию моста через реку Сок, продолжение ремонтных работ на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, а также на капитальный ремонт еще трех мостовых переходов.

Министр транспорта отметил и реализацию ключевого не только в масштабах Самарской области, но и всей страны инвестпроекта по строительству новой дороги и моста через Волгу — в рамках международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай".

"Новый большой мост — очень важный, крупный как для всей транспортной системы России, так и для Самарской области, — подчеркнул Евгений Дитрих. — Очень ждем, что этот маршрут станет дополнительным стимулом для развития и региональных связей, возможности перевоза от точек роста, производства к точкам потребления. В магазины поедут новые грузы, продукты, что позволит оптимизировать нам транспортные издержки".

Сейчас на обоих берегах Волги мостостроители обустраивают подъездные пути, а также готовят причальную инфраструктуру для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Трудиться на возведении моста будут ведущие мостостроители страны, имеющие солидный опыт, в том числе в строительстве Керченского мостового перехода.

Что важно, изначально на 2019 год на строительство объекта было предусмотрено 2,057 млрд рублей. Однако благодаря слаженным действиям правительства региона, своевременной и четкой организации работ правительство Российской Федерации приняло решение дополнительно выделить Самарской области 12,4 млрд рублей из федерального бюджета, что позволит уже в этом году закупить необходимые материалы и своевременно начать строительный сезон.

Отдельное внимание участники заседания Совета уделили вопросам повышения производительности труда и поддержке занятости. В рамках соответствующего нацпроекта в регионе был создан первый в России региональный центр компетенций госкорпорации "Ростех". Начал работу первый в стране "Цифровой центр занятости" в Тольятти.

Регион стал одним из шести пилотных по реализации приоритетной программы повышения производительности труда. Первопроходцем стал Средне-Волжский механический завод, который уже более трех лет в проекте. Здесь активно занимаются развитием человеческого потенциала и рабочей среды, что влечет за собой повышение производительности труда и улучшение качества продукции. Так, по информации министерства промышленности и торговли региона, за три года на основном процессе СВМЗ производительность труда выросла на 30%, а в среднем по предприятию — на 19%. Так называемое незавершенное производство сократилось в 45 раз, а время протекания процесса — более чем в тысячу раз.

В контур нацпроекта до 2024 года планируется включить 250 предприятий. Сейчас, по данным регионального минпрома, из 90 предприятий, подавших заявки, уже 70 вошли в число участников. При этом регион превысил целевые показатели, которые были установлены для губернии на 2019 год.

"Самарская область включилась во все национальные проекты. На сегодняшний день мы контролируем 160 показателей нацпроектов на территории региона. В зоне риска находятся 8 показателей из 160, и это те показатели, которые находятся в зоне риска в большинстве субъектов РФ. В целом, Самарская область находится на достаточно высоком уровне по исполнению нацпроектов. Это было подтверждено тем рейтингом, который был составлен при определении грантов федеральным Правительством на основе оценке эффективности регионального управления", — отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

Вместе с тем, глава региона подчеркнул, что ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутых результатах. "На это нацеливаю своих коллег по правительству Самарской области, муниципалитетам. Мы ни в коем случае не должны уронить достигнутую планку, мы в дальнейшем должны работать с большей интенсивностью и достигать нового результата, в том числе, не допускать отклонений по заданным показателям", — отметил Дмитрий Азаров.

Подводя итоги заседания Совета, президент страны подчеркнул: "В центре внимания национальных проектов, безусловно, должны быть, оставаться граждане, российские семьи. Их интересы, потребности, решение проблем, которые остро волнуют людей. Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий, и интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться".

Позицию президента полностью разделяет губернатор Самарской области. По его мнению, только участие людей делает нацпроекты общими, а цели — достижимыми. "Достигнуть исполнения национальных целей, не вовлекая людей, — невозможно. Нам здесь помогают волонтеры, общественные организации, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Недавно мы провели форум гражданских инициатив. И мы убедились, что люди не просто рассказывают о нацпроектах, участвуют в их реализации сами, но и вовлекают других жителей региона. Наша общая задача — показать людям реальные результаты нацпроектов, которые, безусловно, есть".