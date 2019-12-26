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Альфа-Банк выдал МегаФону 30 млрд рублей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 30 млрд руб. одному из ведущих российских операторов связи ПАО "МегаФон" сроком на два года.

Как сообщает банк, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели компании, включая пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитного портфеля.

"Альфа-Банк высоко ценит партнерство с ПАО "МегаФон", с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Рост объемов совместного бизнеса свидетельствует о взаимном доверии сторон. Мы надеемся, что поддержка Альфа-Банка послужит успешной реализации задач компании. Банк заинтересован в финансировании телекоммуникационного сектора на гибких, взаимовыгодных условиях", — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

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