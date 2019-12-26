Дмитрий Азаров принял участие в Госсовете по аграрной политике

В четверг, 26 декабря, президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное аграрной политике. Участие в нем приняли руководители федеральных министерств и ведомств, представители крупнейших агрохолдингов, главы регионов. Самарскую область представил губернатор Дмитрий Азаров.

Владимир Путин отметил, что средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло более чем на 4%. При этом удалось добиться высокой урожайности.

"По зерну по всем прогнозам снова выходим на высокий результат: порядка 121 миллиона тонн, — озвучил успехи аграриев президент. — То, что прежде принималось как рекорд, сегодня норма".

Экспорт, по словам Владимира Путина, в денежном выражении по итогам года может превысить $24 млрд. "А к 2024 году мы ставим перед собой задачу выйти на 45 миллиарда долларов. Это вполне реализуемая задача", — отметил глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что дальнейшее успешное развитие отрасли невозможно без решения принципиального, по его мнению, вопроса — повышения качества жизни на селе. "Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. Этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК", — подчеркнул Владимир Путин.

Особого внимания требует первичное звено сферы здравоохранения. Кроме того, необходимо обеспечить сельские территории всеми видами благоустройства, продолжить газификацию, а также — строительство социальных объектов: детских садов, школ, больниц. Президент поставил задачу главам регионов — к 1 февраля следующего года принять программы развития территорий.

"Обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц и поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием", — обратил он внимание участников заседания.

Владимир Путин также уделил внимание доходам граждан, проживающих в глубинке. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет примерно две трети от средней по экономике. "Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают успехи, двигают всю отрасль вперед, — подчеркнул президент. — Наша приоритетная, общенациональная задача — снижение, преодоление бедности в значительной степени имеет сельское измерение".

Он заявил, что интересы сельчан должны быть учтены в каждом из 12 национальных проектов. Кроме того, необходимо выстроить четкую работу по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая стартует с начала 2020 года.

Президент также поручил продолжить субсидирование производителей отечественной сельхозтехники. По его мнению, это нужно как для АПК, так и для российской промышленности в целом, в том числе для машиностроения, а также — смежных отраслей.

Все принимаемые меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны. Но здесь важно, чтобы сельхозпродукции было не просто много, — товары должны быть высокого качества. Большое значение имеют научные исследования как в растениеводстве, так и животноводстве. В этом вопросе внимание следует уделить поддержке профильных вузов, которые сегодня готовят кадры для всей отрасли экономики.

Позитивные результаты развития сельского хозяйства демонстрирует и Самарская область. Это касается как растениеводства, так и животноводства. "Мы видим, что Самарская область показывает хорошие результаты, — отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. — Находясь в полном контакте с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, мы и дальше будем поддерживать регион и решать поставленные задачи, чтобы сельское хозяйство могло и дальше развиваться".

В этом году аграрии Самарской области, несмотря на сложные погодные условия, собрали 1,85 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 17,4 ц/га. Этот объем, по оценкам экспертов, полностью покрывает потребность региона в зерне, а также позволяет отправлять продукцию на экспорт. При этом впервые в губернии прогнозируется рекордный урожай подсолнечника — более 1 млн тонн. Также выращено более 127 тыс. тонн овощей.

"И это все благодаря труженикам села, людям, которые отдают всю душу, весь талант земле родной и добиваются прекрасных результатов, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Поэтому сельское хозяйство в нашей работе сегодня находится в приоритете".

Что касается животноводства, то и здесь регион добился определенных успехов: увеличивается поголовье дойного стада и, соответственно, производство молока. При этом сфера получит дополнительный импульс к развитию. Напомним, уже весной следующего года в Клявлинском районе начнется строительство первой крупной фермы в рамках реализации соглашения между правительством региона и "Эко-Нива-АПК Холдинг". Всего будет построено три животноводческих комплекса. Объем вложений со стороны холдинга — порядка 12 млрд рублей. Это самые крупные инвестиции за последние десятилетия в сельское хозяйство области.

"С учетом тех возможностей, что Самарская область имеет, и реализации нового инвестпроекта в компании "Данон", мы имеем потенциал значительного увеличения производства молока. Переработка у нас значительно превышает то, что мы производим. Поэтому нам везут молоко из других регионов, — отметил Дмитрий Азаров. — Будем создавать возможности для реализации новых инвестпроектов, увеличения поголовья дойного стада и производства молока. Продолжим поддержку наших растениеводов и тех, кто занимается мясным животноводством".

В 2019 году на финансирование сельского хозяйства региона было направлено 4,7 млрд руб. средств областного и федерального бюджетов. Эти вложения уже дают свой результат. По словам губернатора, прогнозируется рост товарной продукции в животноводстве на 4%, в растениеводстве — больше 5,5%.

Что немаловажно, фермеры активно обновляют парк собственной техники. В этом году было приобретено 257 тракторов, 122 зерноуборочных комбайна и 9 кормоуборочных комбайнов. "Рассчитываем, что внедрение самых прогрессивных, эффективных систем земледелия, развитие животноводства будут создавать новые возможности для Самарской области", — говорит Дмитрий Азаров.

Самарская область активно наращивает экспортный потенциал. В этом году регион поставил на внешние рынки сельхозпродукции на $306,9 млн, что выше ставившегося плана в $220 млн.

Мощный импульс развитию отрасли, по словам губернатора, дают национальные проекты, инициированные президентом. Все они в той или иной степени рассчитаны на улучшение жизни на селе.

"При подготовке документации по реализации нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", мы, безусловно, делаем значительный уклон в сторону сельской местности. Это беспрецедентные средства и усилия по сравнению с предыдущими годами, — отметил Дмитрий Азаров. — Открыты десятки ФАПов, офисов врачей общей практики в сельской местности, созданы 45 центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" в школах, за что нас отметило Министерство просвещения России. И мы продолжим работу и в следующем году".

Создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности — одно из приоритетных направлений работы правительства региона. С 2014 г. в губернии реализуется государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий", благодаря которой были построены десятки дорог, социальных объектов и тысячи квадратных метров жилья. Со следующего года эта работа продолжится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Каждый район области уже имеет собственную четкую программу развития, которая составлялась на основе предложений самих жителей.

"Это еще одна возможность помочь создать самые благоприятные условия, развивая социальную сферу и благоустройство на селе", — уверен Дмитрий Азаров.

Отдельное внимание участники заседания Госсовета уделили вопросам реализации товаров местных сельхозпроизводителей на внутреннем рынке. Глава региона отметил, что с прошлого года товары самарских фермеров можно найти на прилавках крупных торговых сетей. Кроме того, продукция широко представлена в Агропарке, который открылся в сентябре прошлого года.

"Агропарк дает возможность небольшим фермерам объединять усилия, чтобы заявляться на оптовые поставки и на поставки в федеральные сети, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это очень важный механизм. Хочу привлечь внимание всех сельхозпроизводителей и показать, что это дает дополнительные возможности сбыта сельхозпродукции".