БК "Самара", обыграв "Парму", вышел в полуфинал Кубка России

83:76 во втором матче "Самара" - "Парма" — и пропуск в полуфинал Кубка России!

Напомним, что первый матч, состоявшийся в Самаре 16 декабря, завершился минимальной победой нашей команды — 72:71. И сегодня самарцев устроила бы и ничья, не говоря уже о победе с любым счетом.

В середине первого периода у пермяков полетело издали: четыре точные трехи за пару минут — и 12:19. А вскоре разница достигла и 10 очков (12:22). Усилиями Игоря Смыгина и Александра Лавникова удалось ее немного подсократить, а треха Виктора Кашина в самом конце четверти и быстрый отрыв Владимира Пичкурова на старте второй вернули самарцам оптимизм — 23:26.

Какое-то время разница держалась в диапазоне 3-5 очков. Но в середине второй десятиминутки хозяева, пока атака самарцев пробуксовывала, предприняли еще один рывок, добившись уже комфортного для себя задела (31:43). Александр Лавников, Антон Глазунов и Виктор Кашин "разморозили" нападение, но к большому перерыву отставание было все еще солидным — 39:48.

Впрочем, начало третьего периода показало: "Самара" остается в игре. "2+1" от Максима Дыбовского и средний от Владимира Пичкурова — и только "-4". Антон Глазунов и Максим Дыбовский точны издали, а к середине четверти Владимир Пичкуров сводит отставание по сумме двух матчей к минимуму — 52:54. Выйти вперед не удалось, но по итогам десятиминутки интрига в матче и серии в целом лишь разгорелась с новой силой, 58:62.

У Владимира Пичкурова очень долго категорически не шли трехи — но вот из-под кольца он забивал с завидной регулярностью. И очередное его попадание на экваторе заключительного периода вывела, наконец, самарцев в лидеры по сумме двух матчей — 68:68. А потом Владимир отличился и издали — 73:72 за три с половиной минуты до завершения основного времени.

Этот счет держался больше двух минут. А прервать затянувшуюся паузу решился все тот же неудержимый Пичкуров. Его примеру последовал Александр Савенков — 77:72 и "+6" по сумме. "Парма" еще пыталась фолить, но "Самара" своего уже не отдала.

83:76 — во многом историческая победа "Самары".