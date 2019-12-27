В Оренбургской и Самарской областях АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство стыковочных воздушной линии (ВЛ) электропередачи 6 кВ на четырех участках магистральных нефтепроводов (МН) общей протяженностью 8 км, а также смонтировало необходимые для стыковки согласующие трансформаторы и автоматические пункты секционирования.

Работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга" в целях обеспечения электроснабжения оборудования линейной части магистральных нефтепроводов по требуемой категории надежности — от двух независимых источников.

В Оренбургской области работы проведены на 2067 — 2071 км МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев, где построена новая воздушная линия 6кВ протяженностью около 6 км. В месте стыковки ВЛ установлен автоматический пункт секционирования.

На участке ВЛ между линейной производственно-диспетчерской станцией (ЛПДС) "Кротовка" и блочно-комплектной насосной станцией (БКНС) "Комсомолец" в Самарской области построена новая воздушная линия 6кВ протяженностью 1,8 км. В заболоченной местности опоры ВЛ установлены на металлические сваи.

На 2014-м км МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев и на 75,5 км МН Серные Воды — Кротовка построены участки ВЛ протяженностью 100 метров каждый и смонтированы согласующие трансформаторы 6/10 кВ для стыковки воздушных линий электропередачи.

По завершении строительно-монтажных и пусконаладочных работ проведено комплексное опробование вдольтрассовых воздушных линий в течение 24 часов, после чего выполнено включение участков в работу.

Комплекс мероприятий был реализован в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства. На ВЛ для предотвращения гибели птиц установлены птицезащитные устройства.

Ввод новых участков вдольтрассовых линий электропередачи позволил значительно повысить качество и обеспечить требуемую надежность электроснабжения, а также бесперебойную перекачку нефти по магистральным нефтепроводам Серные Воды — Кротовка, Бавлы — Куйбышев, Муханово — Куйбышев, Кротовка — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань и Нижневартовск — Курган — Куйбышев.