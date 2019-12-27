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Банк "Открытие" запускает сервис SwatchPAY! для своих клиентов

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" совместно с Mastercard и швейцарским часовым брендом Swatch предложил своим клиентам новый сервис бесконтактных платежей SwatchPAY!. Теперь держатели карт Mastercard банка "Открытие" смогут быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

В соответствии с партнерским соглашением сервис SwatchPAY! доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают 6 моделей из специальной коллекции SwatchРAY! , оснащенные спрятанными под циферблатами модулями NFC. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение SwatchPAY! (доступно на iOS и Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Mastercard банка "Открытие" в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную. Более подробная информация доступна на сайте Mastercard.

"Оплата покупок с помощью гаджетов пользуется все большей популярностью у наших клиентов — это быстро, удобно и безопасно. Появление нового платежного инструмента от едва ли не самого популярного во всем мире часового бренда позволит увеличить число клиентов, делающих выбор в пользу бесконтактных платежей. Россия традиционно открыта для самых смелых финансовых инноваций, и мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый сервис", — отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие".

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