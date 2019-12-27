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Банк "Открытие" подключился к сервису Кошелёк Pay

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" открыл для своих клиентов сервис Кошелёк Pay, о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение "Кошелёк". Новый платежный сервис позволит клиентам "Открытия" загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание.

Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Android версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение "Кошелёк" и активировать в нем свои платежные карты Mastercard.

"Цифровизация — одно из ключевых направлений развития клиентского сервиса в "Открытии", — говорит Дмитрий Бочеров, руководитель управления транзакционного бизнеса банка "Открытие". — Приложение "Кошелёк" уже много лет заменяет клиентам пластиковые дисконтные карты, теперь для клиентов "Открытия" появится возможность использовать также и цифровую банковскую карту в том же приложении".

"Наша стратегическая цель — полностью избавить пользователя от пластика и собрать все необходимые ему карты в одном месте, в его смартфоне. Запуск сервиса Кошелёк Pay — важный шаг на пути к ней: теперь пользователи могут перенести в приложение не только дисконтные, но и банковские карты, и использовать их для удобной и безопасной оплаты покупок по всему миру", — отмечает Кирилл Горыня, генеральный директор приложения "Кошелёк".

"С Mastercard у россиян становится больше возможностей для того, чтобы удобно и просто оплачивать покупки. Мы не только приносим мировые технологии, но и способствуем появлению и развитию российских сервисов, и Кошелёк Pay — именно такое решение, созданное на базе платформы токенизации Mastercard и сертифицированное по высоким международным стандартам. Мы рады, что этот платежный инструмент теперь стал доступен и клиентам банка "Открытие", — прокомментировал Дмитрий Тартышев, директор по развитию цифрового бизнеса Mastercard в России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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