Дмитрий Азаров провел итоговое заседание по вопросам долевого строительства

В пятницу, 27 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел последнее в этом году заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. На нем присутствовали председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, представители инициативных групп дольщиков, застройщики, руководители профильных министерств и правоохранительных органов.

В этом году удалось решить немало вопросов в сфере долевого строительства, жилье получили уже 562 дольщика, было достроено и введено в эксплуатацию 4 проблемных объекта, еще 3 будут сданы в ближайшее время, один из которых не был признан проблемным, но являлся долгостроем и ход его возведения находился на личном контроле губернатора.

"У нас остались самые проблемные, самые финансово емкие объекты, над которыми мы работаем. Но даже здесь совместными усилиями с федеральными структурами и муниципальными властями мы находим решения вопросов людей. Наша задача состоит в том, чтобы само понятие "обманутый дольщик" на территории региона ушло в историю", — отметил Дмитрий Азаров.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев рассказал об исполнении поручений прошлых комиссий. Руководитель ведомства доложил, что большинство поручений исполняются в срок, работа по объектам ведется системно. Всего в 2019 году было выдано 329 протокольных поручений комиссии, из них исполнено 299 и еще 30 — на стадии завершения. Заместитель министра строительства области Анна Урусова добавила: в 2019 году была проведена большая работа и по вопросу совершенствования законодательной базы по защите прав дольщиков. Это позволило запустить процессы оказания мер государственной поддержки в рамках принятого в июле текущего года Закона № 84-ГД и придать процессу необходимую динамику.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по решению вопросов обманутых дольщиков ведется по поручению президента страны Владимира Путина. Благодаря решению Главы государства регионам будет оказана серьезная поддержка в вопросах удовлетворения прав граждан. Самарская область была включена в число приоритетных субъектов России по удовлетворению прав дольщиков за счет средств федерального бюджета.

Важнейшим решением этого года по вопросам обманутых дольщиков стала договоренность правительства Самарской области с Федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Напомним, 13 ноября 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства ряда проблемных объектов.

А уже 25 декабря Фонд поддержал достройку двух объектов в Тольятти — ЖСК "Виктория" (280 дольщиков) и ООО "Сентябрь-2" (175 дольщиков). Кроме того, непосредственно через Фонд будут произведены выплаты дольщикам объекта ООО ГК "Базис" (29 дольщиков). Всего на текущее решение вопроса обманутых дольщиков этих объектов выделено 945 млн руб.: 614 млн руб. — из федерального бюджета и 331 млн руб. — из регионального.

По данным министра строительства, до мая 2020 года планируется подписать все необходимые соглашения с застройщиками, а к сентябрю — провести техническое обследование объектов. Максимальный срок завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию — до октября 2022 года, однако региональный минстрой рассчитывает завершить работы гораздо раньше.

Дмитрий Азаров поручил разработать четкий план-график с контрольными точками по каждому объекту и согласовать эту дорожную карту с Фондом. "Мы все понимаем, что находимся в начале пути отладки механизма. Но давайте не будем забывать о том, что люди уже давно ждут решения своих вопросов", — сказал Глава региона.

Представители инициативных групп дольщиков поблагодарили гГубернатора за системную и четкую работу по решению вопросов, которые до этого не двигались "с мертвой точки" десятилетиями. Также дольщики высказали благодарность руководству федеральных компаний — гендиректору Фонда защиты прав дольщиков Олегу Говоруну и гендиректору "ДОМ.РФ" Александру Плутнику — за оказанную региону поддержку. "Мы очень надеемся, что наконец-то наши мытарства закончатся, и мы сможем получить долгожданное жилье!", — отметили представители дольщиков ЖСК "Виктория".

Говоря о планах на 2020 год, губернатор напомнил, что уже в январе ключи от новых квартир получат дольщики многоэтажек на улице Аэродромной, 140 в Самаре. Застройщиком объектов является ООО "Интеграция". С марта 2018 года строительство было прекращено в связи с тем, что на объекте осуществлялась попытка рейдерского захвата группой компаний "Капитал Строй", привлеченной в качестве генерального подрядчика. В январе 2019 года площадка была освобождена, застройщик возобновил финансирование объекта и строительные работы. Сейчас готовность здания проверяет Государственная инспекция строительного надзора по Самарской области.

Напомним, этот объект ранее рассматривался на межведомственной комиссии и с февраля 2019 года находился на контроле у губернатора Самарской области. Он не был включен в перечень проблемных. Тем не менее, благодаря вмешательству комиссии и личному участию главы региона, в январе более 300 дольщиков объекта смогут въехать в новое жилье.

Кроме тех объектов, которые будут введены в строй благодаря поддержке Фонда, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще как минимум 6 недостроев в Самаре, Тольятти, а также Красноярском районе.