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Общество

Самарскую Олимпийскую деревню в первый день посетили больше 10 тыс. человек

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, в 12:00 на "Последней миле" рядом со стадионом "Самара Арена" состоялось открытие Самарской Олимпийской деревни. Здесь теперь можно спортивно и активно, весело и культурно провести семейный досуг. В первые три часа ее посетили 10 560 человек.

Фото: twitter.com/samregion_press

15 бесплатных площадок, праздничные интерактивные представления, каждый день разные события дня, фан-аттракционы, детская дискотека и бесплатные концерты с зажигательными хитами ежедневно в 20:00 будут проходить все дни новогодних каникул.

Самарскую Олимпийскую деревню сегодня торжественно открыл министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Посетители увидели здесь много интересного — катки для взрослых и малышей с пунктом проката, лыжную трассу с возможностью арендовать оборудование и с подсветкой в вечернее время, площадку для хоккея, фан-керлинга и для игры в юкигассен, две горки, арт-аллею снеговиков, гигантский кикер, аттракцион "Прыгни как Соболев", беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фуд-корт.

Они смогли сделать фотографии на память с гигантскими световыми арт-объектами и снять фан-сторис в фирменной инста-маске, чтобы показать пример друзьям и знакомым.

Снегурочка и ее друзья ожидали детей в самом волшебном месте Олимпийской деревни — сказочном Тереме, где прошло увлекательное, театрализованное представление, в котором оживают любимые герои сказок. Они рассказывают интересные истории и дают задания, которые необходимо выполнить перед встречей с красавицей Снегурочкой.

Снеговик-почтовик рассказал о нелегкой работе почты Деда Мороза и предложил написать свое письмо с заветным желанием, сказочница поведала ребятам о Тропе сказочных побед и познакомила детей с хозяйкой Терема. И, конечно же, сама Снегурочка встретила посетителей и даже поделилась интересными вещицами из "волшебного сундука сказок".

Маленькие посетители заполнили инклюзивный парк, детский каток и активно тестировали беговелы. А  настоящие баталии развернулись на спортивной площадке "Энергия", где юные хоккеисты ХК "Олимп" и ХК "Комета" сразились в выставочном матче.

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