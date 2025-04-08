VK расскажет школьникам Самарской области о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

В рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез" VK расскажет учащимся 1 — 11 классов о том, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании и как защитить себя и близких от интернет-мошенников.

VK и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон "Цифрового ликбеза" — всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект "Цифровой ликбез" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство". Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам об основных правилах безопасного поведения в сети. Материалы доступны на сайте. В этом году VK познакомит школьников с технологиями информационной безопасности, а также поделится советами, как уберечь представителей старшего поколения от мошенников в интернете.

В новых видеороликах блогер Антон Корюшкин из подводного города Нижнефорельска расскажет ребятам, как устроены алгоритмы, которые обеспечивают информационную безопасность социальных сетей, какими способами можно усилить защиту личных аккаунтов и по каким признакам можно понять, что в сети с тобой взаимодействует кибермошенник. Ведущие эксперты VK по информационной безопасности разработали методические материалы, а также подготовили обучающие ролики для проведения уроков в школах по всей стране.

Материалы адаптированы для учеников разного возраста: для 1 — 4 классов, для 5 — 8 классов и для 9 — 11 классов. Также в рамках проекта VK запустит для всех желающих специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite. Пользователи смогут больше узнать про информационную безопасность и технологии, которые ее обеспечивают.

"VK уделяет большое внимание информационной безопасности и постоянно совершенствует технологии защиты пользователей наших сервисов. Мы постоянно работаем над просветительскими инициативами в сфере информационной безопасности. Например, недавно мы запустили "Центр безопасности VK", где пользователи могут узнать, как обезопасить свои аккаунты и посмотреть лекции по основам киберграмотности. Также мы уже третий год подряд принимаем участие в проекте "Цифровой ликбез" — мы убеждены, что знакомиться с основами информационной безопасности стоит начинать с детского возраста, и хотим, чтобы у как можно большего количества подростков была такая возможность", — комментирует Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности, компания VK.

"Новые видеоролики "Цифрового ликбеза", подготовленные при участии экспертов VK — одной из ведущих отечественных ИТ-компаний, затрагивают важную и актуальную тему кибербезопасности. В сегодняшнем мире очень важно уже со школьной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в социальных сетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов — наша общая задача", — отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.