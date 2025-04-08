VK расскажет школьникам Самарской области о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

В рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез" VK расскажет учащимся 1 — 11 классов о том, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании и как защитить себя и близких от интернет-мошенников.
VK и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон "Цифрового ликбеза" — всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект "Цифровой ликбез" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство". Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам об основных правилах безопасного поведения в сети. Материалы доступны на сайте. В этом году VK познакомит школьников с технологиями информационной безопасности, а также поделится советами, как уберечь представителей старшего поколения от мошенников в интернете.
В новых видеороликах блогер Антон Корюшкин из подводного города Нижнефорельска расскажет ребятам, как устроены алгоритмы, которые обеспечивают информационную безопасность социальных сетей, какими способами можно усилить защиту личных аккаунтов и по каким признакам можно понять, что в сети с тобой взаимодействует кибермошенник. Ведущие эксперты VK по информационной безопасности разработали методические материалы, а также подготовили обучающие ролики для проведения уроков в школах по всей стране.
Материалы адаптированы для учеников разного возраста: для 1 — 4 классов, для 5 — 8 классов и для 9 — 11 классов. Также в рамках проекта VK запустит для всех желающих специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite. Пользователи смогут больше узнать про информационную безопасность и технологии, которые ее обеспечивают.
"VK уделяет большое внимание информационной безопасности и постоянно совершенствует технологии защиты пользователей наших сервисов. Мы постоянно работаем над просветительскими инициативами в сфере информационной безопасности. Например, недавно мы запустили "Центр безопасности VK", где пользователи могут узнать, как обезопасить свои аккаунты и посмотреть лекции по основам киберграмотности. Также мы уже третий год подряд принимаем участие в проекте "Цифровой ликбез" — мы убеждены, что знакомиться с основами информационной безопасности стоит начинать с детского возраста, и хотим, чтобы у как можно большего количества подростков была такая возможность", — комментирует Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности, компания VK.
"Новые видеоролики "Цифрового ликбеза", подготовленные при участии экспертов VK — одной из ведущих отечественных ИТ-компаний, затрагивают важную и актуальную тему кибербезопасности. В сегодняшнем мире очень важно уже со школьной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в социальных сетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов — наша общая задача", — отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой