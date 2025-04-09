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Общество

"Паровоз Победы" привезет в Самару уникальную технику и масштабные торжества

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Куйбышевская железная дорога запускает проект "Паровоз Победы". С 28 апреля по 5 мая 2025 г. праздничный ретро-состав посетит восемь крупнейших станций магистрали: Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевскую, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пенза-1 и Самару, проедет почти 3 тыс. км через десятки маленьких станций и деревень.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги

В честь праздника количество платформ с военной техникой в составе ретро-поезда увеличили до девяти единиц. На них будут размещены уникальные экспонаты. В их числе автомобиль-амфибия, поставленный Советскому Союзу в рамках лэнд-лиза. Эта машина участвовала в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах. Традиционно ретро-состав поведет действующий паровоз "Лебедянка", оформленный в стилистике победного мая 1945 года. В составе эшелона будут следовать пассажирские вагоны "Бессмертного полка". Паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны.

Для гостей праздника будут организованы полевые кухни, раздача Георгиевских лент, выставки раритетного стрелкового оружия и впервые лазертаг для детей. Выставку сопровождают профессиональные реконструкторы, одетые в военную форму всех видов и родов войск того периода. Праздничное настроение гостям подарят творческие коллективы, которые исполнят всеми любимые вокальные и танцевальные композиции.

Желающие смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами и подняться в кабину действующего паровоза.

В Самару "Паровоз Победы" прибудет 5 мая. Мероприятия пройдут с 11:30 до 15:15.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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