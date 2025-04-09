"Паровоз Победы" привезет в Самару уникальную технику и масштабные торжества

В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Куйбышевская железная дорога запускает проект "Паровоз Победы". С 28 апреля по 5 мая 2025 г. праздничный ретро-состав посетит восемь крупнейших станций магистрали: Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевскую, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пенза-1 и Самару, проедет почти 3 тыс. км через десятки маленьких станций и деревень.

В честь праздника количество платформ с военной техникой в составе ретро-поезда увеличили до девяти единиц. На них будут размещены уникальные экспонаты. В их числе автомобиль-амфибия, поставленный Советскому Союзу в рамках лэнд-лиза. Эта машина участвовала в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах. Традиционно ретро-состав поведет действующий паровоз "Лебедянка", оформленный в стилистике победного мая 1945 года. В составе эшелона будут следовать пассажирские вагоны "Бессмертного полка". Паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны.

Для гостей праздника будут организованы полевые кухни, раздача Георгиевских лент, выставки раритетного стрелкового оружия и впервые лазертаг для детей. Выставку сопровождают профессиональные реконструкторы, одетые в военную форму всех видов и родов войск того периода. Праздничное настроение гостям подарят творческие коллективы, которые исполнят всеми любимые вокальные и танцевальные композиции.

Желающие смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами и подняться в кабину действующего паровоза.

В Самару "Паровоз Победы" прибудет 5 мая. Мероприятия пройдут с 11:30 до 15:15.