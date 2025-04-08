В Самаре 19 апреля стартуют перевозки к садово-дачным массивам

С 19 апреля в Самаре начнутся сезонные перевозки к садово-дачным массивам. Они будут выполняться по октябрь включительно.

"Дачные рейсы запустим уже в апреле. Всего для самарских дачников будет работать 30 маршрутов. Отмечу, что сохранен и запущенный в прошлом году маршрут № 157а, отправляющийся от автостанции "Аврора" до массива "Черновские дачи", - сообщил руководитель департамента транспорта администрации Самары Владимир Чичев.

В Самаре определено девять остановочных пунктов отправления дачных автобусов: ул. Георгия Димитрова; завод "Металлург"; поселок Управленческий; Дом Печати; площадь им. Кирова; Хлебная площадь; автостанция "Аврора"; Пригородный автовокзал; пр. Ленина.

В апреле и октябре рейсы на садово-дачные массивы осуществляются только по выходным дням, а с мая по сентябрь — по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Один из маршрутов — № 170 — будет работать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда на садово-дачных маршрутах по сравнению с предыдущим годом не изменится.

В День Победы и в дни религиозных праздников, когда выполняются массовые перевозки к городским кладбищам (в этом году это 20, 27 и 29 апреля, 9 мая и 7 июня), садово-дачные маршруты работать не будут.