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Общество

В Самаре 19 апреля стартуют перевозки к садово-дачным массивам

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 апреля в Самаре начнутся сезонные перевозки к садово-дачным массивам. Они будут выполняться по октябрь включительно.

"Дачные рейсы запустим уже в апреле. Всего для самарских дачников будет работать 30 маршрутов. Отмечу, что сохранен и запущенный в прошлом году маршрут № 157а, отправляющийся от автостанции "Аврора" до массива "Черновские дачи", - сообщил руководитель департамента транспорта администрации Самары Владимир Чичев. 

В Самаре определено девять остановочных пунктов отправления дачных автобусов: ул. Георгия Димитрова; завод "Металлург"; поселок Управленческий; Дом Печати; площадь им. Кирова; Хлебная площадь; автостанция "Аврора"; Пригородный автовокзал; пр. Ленина.

В апреле и октябре рейсы на садово-дачные массивы осуществляются только по выходным дням, а с мая по сентябрь — по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Один из маршрутов — № 170 — будет работать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда на садово-дачных маршрутах по сравнению с предыдущим годом не изменится. 

В День Победы и в дни религиозных праздников, когда выполняются массовые перевозки к городским кладбищам (в этом году это 20, 27 и 29 апреля, 9 мая и 7 июня), садово-дачные маршруты работать не будут.

По вопросам организации пассажирских перевозок можно обращаться на "горячую линию" Департамента транспорта Администрации Самары: 8 (846) 207-70-11.

 

Для оплаты проезда можно использовать наличные средства, а также электронные садово-дачные транспортные карты. Для этого нужно будет предъявить саму карту, а также документ, подтверждающий право на получение и использование социальной карты жителя Самарской области. Стоимость льготного проезда в дачных автобусах для школьников при предъявлении соответствующей справки равна стоимости льготного проезда по электронной карте школьника (19 рублей).

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

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Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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