В Тольятти водитель сбил подростка и скрылся

Тольяттинские полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:00 9 апреля неизвестный водитель ехал по ул. 70 лет Октября и сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист же уехал, даже не остановившись.

Подросток пострадал, но госпитализация не потребовалась.

Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или его знакомых, обратиться по телефонам: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.