В Тольятти водитель сбил подростка и скрылся

Тольяттинские полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:00 9 апреля неизвестный водитель ехал по ул. 70 лет Октября и сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист же уехал, даже не остановившись.
Подросток пострадал, но госпитализация не потребовалась.
Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или его знакомых, обратиться по телефонам: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!