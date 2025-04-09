Будущее рынка труда: зарплатная гонка заканчивается

2-5 апреля в Санкт-Петербурге прошел Международный форум труда, на котором эксперты рассказали о состоянии и последних трендах рынка труда в России.

Сейчас рынок занятости характеризуют низкие уровни безработицы, продолжает расти число вакансий. Также наблюдается нехватка кандидатов практически во всех сферах деятельности. Эти тенденции сохраняются несколько последних лет и схожи в разных регионах страны, в том числе в ПФО и Самарской области.

Так, по данным "Авито Работы" в Самарской области в I квартале 2025 г. количество вакансий увеличилось на 35% по сравнению с I кварталом 2024 года. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 5% и составили 59 618 руб. в месяц (фиксированный график, полная занятость).

При этом соискательская активность в регионе по итогам I квартала увеличилась во всех сферах и профессиях на 46%. Заметнее всего вырос интерес к вакансиям технологов (+170% год к году), менеджеров по персоналу (+150%), сотрудников складов (+149%).

Зарплатные ожидания соискателей в Самарской области выросли за год на 12,5%: со среднего значения 40 тыс. руб. в I квартале 2024 г. до 45 тыс. руб. в I квартале 2025 года. Однако помимо размера зарплаты для соискателей важны гибкие условия труда, возможности для профессионального и карьерного развития, комфортные рабочие места, стабильность и надежность компании.

В последние несколько лет работодатели стабильно повышали предлагаемую зарплату в вакансиях, но, судя по всему, этот ресурс почти исчерпан. "Мы видим, что темпы зарплатной гонки стали более сдержанными, а работодатели обращаются к другим способам для привлечения и удержания персонала, делают ставку на программы развития сотрудников, повышение эффективности и производительности. В связи с тем, что значительных изменений в ситуации с занятостью и заметного притока кандидатов в ближайшей перспективе не ожидается, компаниям необходимо быстрее адаптироваться к требованиям рынка и предлагать конкурентные условия труда, развивать HR-бренд и работать над репутацией бизнеса", — отмечает Дмитрий Пучков, управляющий директор "Авито Работы".

Компании расширяют другие методы, чтобы заинтересовать соискателей и имеющихся сотрудников. Например, бонусные корпоративные программы включают медицинское и пенсионное страхование, бесплатное питание, служебный транспорт, помощь с жильем и ипотечную поддержку, путевки на детский отдых и санаторно-курортное лечение.

Важной задачей наряду с поиском новых сотрудников становится удержание уже существующих. Дело в том, что, как рассказал Дмитрий Пучков, средний стаж работы на одном месте очень сильно сократился. Так, в крупных мегаполисах средняя продолжительность работы в массовых линейных профессиях может достигать шести-девяти месяцев.

При этом работодатели в целом смягчают требования к кандидатам. Так, в 72% вакансий, опубликованных на платформе "Авито Работа" в регионе, отмечено, что на них могут претендовать, в том числе кандидаты без опыта. В 34% вакансий упоминается обучение/переобучение, поэтому начинающий специалист может рассчитывать на приобретение необходимых навыков или даже на получение профессии на рабочем месте.

Расширяются и границы найма — компании привлекают ранее не особо активные категории соискателей: молодежь, старшее поколение, родителей в декрете. В I квартале работодатели Самарской области разместили на 53% больше вакансий с отметкой, что они подходят для студентов, и на 28% — для пенсионеров.

Еще один неожиданный тренд — возврат бывших сотрудников. Некоторые компании связываются с уволившимися ранее сотрудниками и предлагают вернуться. При этом такой соискатель даже выгоднее для работодателя, так как ему не требуется много времени на обучение и адаптацию.

Помимо этого, компании внедряют новые форматы занятости и гибкие графики работы. Так, растет число вакансий с возможностью подработки, которая является одним из популярных трендов на рынке труда. Привлечение временных работников помогает эффективнее закрывать потребности в кадрах, а людям дает возможность получать дополнительный доход. В Самарской области число вакансий с возможностью подработки выросло на 61% год к году.