Суд спустя 16 лет вернул государству два пруда на реке Ташелка

Арбитражный суд Самарской области вынес новое решение о принадлежности прудов на реке Ташелка около села Мусорка Ставропольского района. Еще в 2009 г. тот же суд оставил их в частной собственности, однако новым решением пруды признаны принадлежащими государству.

Напомним, пять прудов общей площадью 719,4 тыс. кв. м 1973-1991 годов постройки принадлежали бывшему сельскохозяйственному производственному кооперативу "Заря".

Еще в 2009 г. право собственности на них было признано за "Зарей" как организацией, которая на собственные средства их соорудила. Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Самарской области.

Однако в 2023 г. дело неожиданно получило новый импульс: в суд с требованием о пересмотре решения 2009 г. обратилось теруправление Федерального агентства по управлению госимуществом (ТУФАУГИ) по Самарской области.

Как отметило ведомство в своем иске, в октябре 2022 г. к нему поступило представление Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая в результате проверки выяснила, что спорные пруды, расположенные непосредственно на реке Ташелка, состоят в частной собственности. Это, как указано в представлении, противоречит действующему законодательству, согласно которому неизолированные водные сооружения принадлежат государству.

В связи с этим прокуратура потребовала от ТУФАУГИ организации "незамедлительной работы по истребованию из чужого незаконного использования имущества в федеральную собственность".

Теруправление, соответственно, обратилось в арбитражный суд с требованием о пересмотре судебного акта 2009 года. При этом ведомство в своем заявлении уточнило, что о судебном акте узнало также из представления прокуратуры и к рассмотрению дела не привлекалось.

Суд посчитал доводы ведомства обоснованными и запустил процесс рассмотрения дела заново.

При этом вернуть теруправление Росимущества потребовало только два пруда, общей площадью 364 тыс. км., находящихся северо-западнее села. Сейчас владельцем указанных прудов является не колхоз "Заря" (он уже обанкротился), а индивидуальный предприниматель Андрей Рудюков. Он перекупил эти объекты у других физических лиц, которые приобрели их с торгов при банкротстве колхоза.

В итоге 3 апреля суд удовлетворил иск.