Суд спустя 16 лет вернул государству два пруда на реке Ташелка

Арбитражный суд Самарской области вынес новое решение о принадлежности прудов на реке Ташелка около села Мусорка Ставропольского района. Еще в 2009 г. тот же суд оставил их в частной собственности, однако новым решением пруды признаны принадлежащими государству.
Напомним, пять прудов общей площадью 719,4 тыс. кв. м 1973-1991 годов постройки принадлежали бывшему сельскохозяйственному производственному кооперативу "Заря".
Еще в 2009 г. право собственности на них было признано за "Зарей" как организацией, которая на собственные средства их соорудила. Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Самарской области.
Однако в 2023 г. дело неожиданно получило новый импульс: в суд с требованием о пересмотре решения 2009 г. обратилось теруправление Федерального агентства по управлению госимуществом (ТУФАУГИ) по Самарской области.
Как отметило ведомство в своем иске, в октябре 2022 г. к нему поступило представление Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая в результате проверки выяснила, что спорные пруды, расположенные непосредственно на реке Ташелка, состоят в частной собственности. Это, как указано в представлении, противоречит действующему законодательству, согласно которому неизолированные водные сооружения принадлежат государству.
В связи с этим прокуратура потребовала от ТУФАУГИ организации "незамедлительной работы по истребованию из чужого незаконного использования имущества в федеральную собственность".
Теруправление, соответственно, обратилось в арбитражный суд с требованием о пересмотре судебного акта 2009 года. При этом ведомство в своем заявлении уточнило, что о судебном акте узнало также из представления прокуратуры и к рассмотрению дела не привлекалось.
Суд посчитал доводы ведомства обоснованными и запустил процесс рассмотрения дела заново.
При этом вернуть теруправление Росимущества потребовало только два пруда, общей площадью 364 тыс. км., находящихся северо-западнее села. Сейчас владельцем указанных прудов является не колхоз "Заря" (он уже обанкротился), а индивидуальный предприниматель Андрей Рудюков. Он перекупил эти объекты у других физических лиц, которые приобрели их с торгов при банкротстве колхоза.
В итоге 3 апреля суд удовлетворил иск.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой