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Россельхозбанк назвал особенность кредитования АПК СКФО

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк подвел итоги финансирования агробизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе. Отличительной характеристикой кредитования в СКФО является значительное большинство заемщиков сегмента МСП. В целом по всей России за 11 месяцев 2019 года на долю МСП в АПК приходится 15% выданных кредитных средств, а в СКФО этот показатель составляет 50%.

Объем выданных кредитов предприятиям АПК за этот период в СКФО достиг 27,7 млрд рублей, из которых 13,7 млрд рублей пришлось на МСП. Доля банка на рынке кредитования предприятий агропромышленного комплекса (далее — АПК) составила 43%.

Северный Кавказ — уникальный по своей сути регион с точки зрения природно-ресурсного потенциала территории, который является определяющим условием в формировании сельскохозяйственной специфики и развитии АПК на территории СКФО. По оценке Россельхозбанка, значимыми отраслями сельского хозяйства региона являются растениеводство, в частности, зерновые и бахчевые культуры, фрукты и ягоды, а также овцеводство и молочное скотоводство. Развитие данных направлений во многом опирается на силы малого и среднего бизнеса.

Общий объем вложений РСХБ за 5 лет в МСБ Северо-Кавказского федерального округа составил 78 млрд рублей.

"Россельхозбанк считает одним из своих приоритетов активное содействие фермерам. Опыт работы с АПК СКФО демонстрирует, насколько хорошо малый и средний бизнес реагирует на разработанные с учетом 20-летней экспертизы меры поддержки. На долю МСБ в агросекторе приходится более половины всего кредитования в округе. При этом 64% всех представителей МСБ в регионе — это наши клиенты. Банк не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, ранее в этом году мы запустили специальный кредитный продукт "Микро АПК" с упрощенным порядком оформления. Мы и далее будем действовать по намеченному курсу развития региона", — отметил заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров.

В ноябре были проведены круглые столы, посвященные расширению сотрудничества в части финансирования перспективных направлений развития АПК, в которых приняли участие руководители пяти региональных филиалов СКФО, представители бизнеса, Фонды поддержки предпринимательства и Корпорация МСП, а также более 120 предприятий АПК. Практика проведения РСХБ круглых столов с фермерами и индивидуальными предпринимателями является одним из приоритетных способов поддержки развития сельхозпроизводителей России. В настоящее время перед банком стоят задачи по развитию экспорта АПК, расширению доступности финансовых услуг для компаний и населения СКФО, а также поддержке сельхозпроизводителей, особенно МФХ.

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