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ПСБ вошел в десятку по объему кредитования жилья в новостройках

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ занял 7 место в рейтинге ипотечных банков по выдачам кредитов на покупку строящегося жилья по итогам 11 месяцев текущего года, по данным аналитического центра "Русипотека".

ПСБ смог кратно увеличить выдачу гражданской ипотеки в 2019 году относительно выдач 2018 года, объемы кредитования выросли в 2,2 раза.

В течение 2019 года банк создал партнерскую сеть застройщиков и агентств недвижимости. Число аккредитованных в банке застройщиков превысило 800.

Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПСБ, отметила: "Ключевым драйвером роста стали выдачи в сегменте строящегося жилья. Весь год мы планомерно работали над выстраиванием работы с застройщиками. Аккредитовали более 1,5 тысяч строящихся объектов, реализовали схему работы по договорам уступки и переуступки прав требования, оптимизировали процедуру аккредитации, расширили перечень застройщиков по программе строящегося жилья без первоначального взноса. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, и планируем по итогам следующего года еще больше усилить свои позиции".

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