В Самаре водитель автобуса маршрута №70 наехал на женщину

В среду, 1 января, в Самаре 45-летняя женщина попала под колеса автобуса МАЗ, следовавшего по маршруту №70, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 18:25 38-летний водитель автобуса ехал по ул. Промышленности со стороны пр. 9 Мая, в направлении ул. Советской Армии. В районе дома № 280 по ул. Промышленности, при начале движения сбил пешехода, которая, выйдя из автобуса, шла вдоль проезжей части ул. Промышленности.

В результате ДТП женщина получила травмы. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.