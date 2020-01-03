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Пожары Происшествия

В новогоднюю ночь в регионе шесть человек погибли на пожарах

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 31 декабря 2019 г. на 1 января 2020 г. в Самарской области в результате пожаров погибли шесть человек. Об этом в ходе совещания, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов, доложил начальник областного ГУ МЧС Олег Бойко.

Всего в новогоднюю ночь в губернии произошло 56 пожаров, из них 34 в жилом секторе.

"Причинами возникновения пожаров является, прежде всего, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Один пожар произошел из-за нарушений правил использования пиротехнических изделий. В ночь с 31 декабря на 1 января из-за попавшего в окно фейерверка произошел пожар в квартире, расположенной на 14 этаже жилого дома", — уточнил Олег Бойко.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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