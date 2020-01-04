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Хоккей Спорт

"Ладья" на выезде проиграла "Чайке"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 января, в очередном матче в Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" уступила "Чайке", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Нижнем Новгороде.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже на первой минуте Степан Стешенко вывел "Ладью" вперед (0:1) Хозяева отыгрались довольно быстро (отличился Никита Шавин). До перерыва Денис Никулин вывел нижегородцев вперед — 2:1.

В начале второго периода хозяева получили право на буллит, который реализовал Денис Морозов — 3:1. На последней минуте периода Стешенко забросил свою вторую шайбу — 3:2.

Этот счет продержался до последней минуты мата, когда Алексей Панчук поразил пустые ворота "Ладьи" — 4:2 победа "Чайки".

5 января соперники встретятся вновь.

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