"Ладья" на выезде проиграла "Чайке"

В субботу, 4 января, в очередном матче в Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" уступила "Чайке", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Нижнем Новгороде.

Уже на первой минуте Степан Стешенко вывел "Ладью" вперед (0:1) Хозяева отыгрались довольно быстро (отличился Никита Шавин). До перерыва Денис Никулин вывел нижегородцев вперед — 2:1.

В начале второго периода хозяева получили право на буллит, который реализовал Денис Морозов — 3:1. На последней минуте периода Стешенко забросил свою вторую шайбу — 3:2.

Этот счет продержался до последней минуты мата, когда Алексей Панчук поразил пустые ворота "Ладьи" — 4:2 победа "Чайки".

5 января соперники встретятся вновь.