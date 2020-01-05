В регионе ночью и утром ожидается туман

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в понедельник, 6 января, в Самаре и Самарской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. В регионе объявлен "желтый уровень опасности". В основном такая погода сохранится нынешней ночью и утром.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, так как туман на дороге — источник повышенной опасности.

Из всех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в тумане, в большинстве случаев происходят столкновения с идущим впереди автомобилем. Человеку кажется, что все предметы в тумане расположены в два раза дальше, чем в действительности.

Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый — желтоватым.

При тумане можно включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни хорошо видны, даже если туман очень густой. При движении на автомобиле в тумане следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области ГУМЧС