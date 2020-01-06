16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" обыграл "Уралмаш" в первом матче полуфинала Кубка России БК "Самара", обыграв "Парму", вышел в полуфинал Кубка России Баскетболисты "Самары" проиграли "Буревестнику" - 89:99 БК "Самара" обыграл "Спартак" - 67:58 Женский БК "Самара" обыграл "Надежду-2"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл "Уралмаш" в первом матче полуфинала Кубка России

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Баскетболисты "Самары" начали 2020 год победой в матче Кубка России: 5 января в Верхней Пышме в первом матче полуфинала они переиграли "Уралмаш" — 70:61, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: bcsamara.com

Самарцы не очень удачно начали поединок: по ходу первой четверти отставание достигало 11 очков, а во второй — 13-ти. Но в третьей десятиминутке усилиями Максима Дыбовского и Антона Глазунова удалось перехватить инициативу — по итогам периода "Самара" уже была в лидерах (52:48).

Серия дальних попаданий в заключительной четверти (особенно преуспел в этом Владимир Пичкуров, трижды забивший издали) не позволила "Уралмашу" спасти матч.

Самыми результативными стали Владимир Пичкуров (23 очка), а также Антон Глазунов и Максим Дыбовский (по 12 очков).

Ответный матч состоится в Самаре 13 февраля. Победитель определится по общей сумме двух матчей.

 

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2