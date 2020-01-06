БК "Самара" обыграл "Уралмаш" в первом матче полуфинала Кубка России

Баскетболисты "Самары" начали 2020 год победой в матче Кубка России: 5 января в Верхней Пышме в первом матче полуфинала они переиграли "Уралмаш" — 70:61, сообщает пресс-служба клуба.

Самарцы не очень удачно начали поединок: по ходу первой четверти отставание достигало 11 очков, а во второй — 13-ти. Но в третьей десятиминутке усилиями Максима Дыбовского и Антона Глазунова удалось перехватить инициативу — по итогам периода "Самара" уже была в лидерах (52:48).

Серия дальних попаданий в заключительной четверти (особенно преуспел в этом Владимир Пичкуров, трижды забивший издали) не позволила "Уралмашу" спасти матч.

Самыми результативными стали Владимир Пичкуров (23 очка), а также Антон Глазунов и Максим Дыбовский (по 12 очков).

Ответный матч состоится в Самаре 13 февраля. Победитель определится по общей сумме двух матчей.