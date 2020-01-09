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Страхование Финансы

ВСК перечислила более 4 млн рублей в благотворительный фонд Игоря Акинфеева

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и вратарь Игорь Акинфеев подвели итоги первого этапа реализации федерального социального проекта "Пенальти". Всего в 2019 году в благотворительный фонд "Страна футбола", учрежденный легендарным голкипером, ВСК перечислила более 4 млн рублей. Деньги будут потрачены на развитие и поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК Михаил Самошкин

Совместный проект ВСК и Игоря Акинфеева в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов стартовал в июле 2019 года. В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении "ВСК страхование" необходимо ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд "Страна футбола".

"ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер, — отметил Игорь Акинфеев. — Наш совместный проект уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это шанс для талантливых юных спортсменов на успешную карьеру, на достойную жизнь. А каждый спортивный успех — это победа всего российского спорта".

Помимо федеральной информационной кампании, ВСК организовала ряд мероприятий для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию. В том числе, дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники "М.Видео Electronics Show 2019". Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда "Страна футбола".

"ВСК намерена и дальше вести социальный проект "Пенальти" совместно с Игорем Акинфеевым. Мы продолжим развивать наши отношения с благотворительным фондом "Страна футбола" для помощи и содействия талантливым детям, — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер. — Мы рады возможности способствовать развитию детско-юношеского спорта и обучению молодых футболистов. Поддержка юных спортивных дарований — одна из важнейших социальных миссий ВСК".

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