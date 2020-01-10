Самара попросит у Москвы бывшие в употреблении трамвайные вагоны

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" намерено обратиться к коллегам из Москвы с просьбой о выделении бывших в употреблении трамвайных вагонов. Об этом перевозчик сообщил в Twitter.

Предложение обратиться в Мосгортрас выдвинули подписчики ТТУ. На что в компании ответили, что вопрос уже прорабатывается. Встреча директора ТТУ с первым заместителем главы Мосгортраса должна состояться на следующей неделе.

"Если это предложение будет полезным для нас, однозначно, будем двигаться и по этому пути", — заверил перевозчик.