16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара попросит у Москвы бывшие в употреблении трамвайные вагоны В Самаре утвердили документацию по планировке второй очереди метро Из Курумоча добавился рейс в Баку В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на Хлебную площадь В Самарской области будут тестироваться "умные" остановки

Транспорт Транспорт и связь

Самара попросит у Москвы бывшие в употреблении трамвайные вагоны

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" намерено обратиться к коллегам из Москвы с просьбой о выделении бывших в употреблении трамвайных вагонов. Об этом перевозчик сообщил в Twitter.

Предложение обратиться в Мосгортрас выдвинули подписчики ТТУ. На что в компании ответили, что вопрос уже прорабатывается. Встреча директора ТТУ с первым заместителем главы Мосгортраса должна состояться на следующей неделе.

"Если это предложение будет полезным для нас, однозначно, будем двигаться и по этому пути", — заверил перевозчик.

Гид потребителя

Фото на сайте

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2