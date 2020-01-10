16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСАДО не смогло взыскать с "С.И.Т.И." деньги за восстановление дороги Волжский - Курумоч Фрунзенский мост введут в эксплуатацию в марте Красноглинское шоссе ждет капитальный ремонт На Волжском шоссе появятся переходно-скоростные полосы На мост через Волгу дополнительно выделено 12,4 млрд руб. из федерального бюджета

Дорожное строительство Транспорт и связь

АСАДО не смогло взыскать с "С.И.Т.И." деньги за восстановление дороги Волжский - Курумоч

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГПК Самарской области "АСАДО" не смогло взыскать с ООО "С.И.Т.И." 573,9 тыс. руб. за проведение восстановительных работ на участке автодороги Волжский — аэропорт "Курумоч". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Напомним, ООО "С.И.Т.И." в 2015 г. получило контракт на реконструкцию 4 км автодороги между поселком Волжский и аэропортом "Курумоч". К концу декабря 2017 г. дорога была введена в эксплуатацию. Стоимость работ составила около 2 млрд рублей.

В августе 2018 г. насыпь дороги к аэропорту в связи с повреждением конструкции отвода талых вод.
В июле 2019 г. комиссия в составе представителей областного минтранса и АСАДО  (занимается содержанием автодороги) и "С.И.Т.И." зафиксировала дефекты на объекте, в том числе разрушение двух водоотводных лотков.

Был установлен срок для устранения нарушений компанией "С.И.Т.И." по гарантии — до 30 августа 2019 года. Однако восстановительные работы еще в июле провело АСАДО в рамках заключенного с минтрансом договора.

За эти самые работы компания и пытается взыскать с "С.И.Т.И." средства. Однако последнее выплачивать их отказывается, отмечая, что никаких договорных отношений с АСАДО не имеет и никакой ответственности перед этой организацией, соответственно, нести не может.

Суд согласился с доводами "С.И.Т.И." и отказал в удовлетворении требований АСАДО.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2