АСАДО не смогло взыскать с "С.И.Т.И." деньги за восстановление дороги Волжский - Курумоч

ГПК Самарской области "АСАДО" не смогло взыскать с ООО "С.И.Т.И." 573,9 тыс. руб. за проведение восстановительных работ на участке автодороги Волжский — аэропорт "Курумоч". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Напомним, ООО "С.И.Т.И." в 2015 г. получило контракт на реконструкцию 4 км автодороги между поселком Волжский и аэропортом "Курумоч". К концу декабря 2017 г. дорога была введена в эксплуатацию. Стоимость работ составила около 2 млрд рублей.

В августе 2018 г. насыпь дороги к аэропорту в связи с повреждением конструкции отвода талых вод.

В июле 2019 г. комиссия в составе представителей областного минтранса и АСАДО (занимается содержанием автодороги) и "С.И.Т.И." зафиксировала дефекты на объекте, в том числе разрушение двух водоотводных лотков.

Был установлен срок для устранения нарушений компанией "С.И.Т.И." по гарантии — до 30 августа 2019 года. Однако восстановительные работы еще в июле провело АСАДО в рамках заключенного с минтрансом договора.

За эти самые работы компания и пытается взыскать с "С.И.Т.И." средства. Однако последнее выплачивать их отказывается, отмечая, что никаких договорных отношений с АСАДО не имеет и никакой ответственности перед этой организацией, соответственно, нести не может.

Суд согласился с доводами "С.И.Т.И." и отказал в удовлетворении требований АСАДО.