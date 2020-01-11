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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" обыграли "Уфимца" - 94:59

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 января, в МТЛ Арене баскетболисты "Самары" встретились с "Уфимцем".

Самарцы обыграли гостей со счетом 94:59.

Теперь самарцы 14 января встретятся в "Москва МБА" в Москве.

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