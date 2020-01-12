Дмитрий Азаров посетил тольяттинский центр помощи детям "Единство"

В воскресенье, 12 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил тольяттинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство". В центр его пригласил один из воспитанников учреждения Никита Хубларян, чью открытку в декабре глава региона сорвал с новогодней "Елки желаний".

"Я очень рад, что сегодня мы можем увидеться, я могу познакомиться с вашим красивым и уютным домом, узнать о ваших делах и планах. Знаю, что планов у вас много — и творческих, и профессиональных", — отметил Дмитрий Азаров, приветствуя воспитанников и педагогов "Единства".

Учреждение образовано в 1964 году. Центр рассчитан на 160 человек. На базе "Единства" детям-сиротам, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывают комплексную социально-психологическую и социально-педагогическу помощь. Ребятам помогают адаптироваться в обществе. В центре созданы условия для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни.

"Символ и девиз нашего учреждения — это смех, радость, любовь, здоровье, уют, мечты, доброта. Наши педагоги делают все, чтобы воплотить это в реальность, подготовить наших воспитанников ко взрослой жизни, воспитать в них гражданскую позицию", — отметила директор центра Лариса Юмашева.

С 2017 по 2019 гг. в учреждении занимались 436 несовершеннолетних. Ребята проходят курсы и осваивают программы профессиональной подготовки Тольяттинского филиала Самарского учебного центра "Академия". По итогам занятий им вручают свидетельства по специальностям: "парикмахер", "кулинар", "мастер по маникюру", "повар", "столяр", "плотник по сбору мебели", "швея", "киномеханик".

На базе центра работают учебный кабинет "столярная мастерская", парикмахерская и художественная студии, учебный кабинет "швейный", "кулинарная студия". В 2018 г. здесь организовали телестудию "TvE".

В столярной ребята показали губернатору, как изготавливают табуреты, кухонную утварь. Дмитрий Азаров помог воспитанникам "Единства" сделать скворечник. Свои изделия дети, в том числе, дарят ветеранам Великой Отечественной войны. Губернатор подчеркнул, как это важно — помогать ветеранам. Он напомнил, что 2020 г. президентом страны Владимиром Путиным объявлен годом памяти и славы.

"Великая победа нашего народа в Великой Отечественной войне далась очень тяжело, с большими потерями. Но эта победа, память и гордость с нами сегодня, все это в наших сердцах. Я очень рад узнать, что вы так бережно относитесь к памяти о тех суровых и великих годах, уделяете большое внимание ветеранам и заботитесь о них. Это самое важное, что мы можем сделать для них", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В центре развито гражданско-патриотическое воспитание: работает музей Боевой Славы, ведется работа поискового отряда, работает военно-патриотический клуб юных пограничников "Боевой расчет", военно-патриотический клуб "Полицейский патруль". В 2015 г. Российский организационный комитет под руководством президента РФ Владимира Путина наградил коллектив детского дома "Единство" памятной медалью "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Эта награда очень дорога коллективу и воспитанникам центра.

"Ребята ездят к ветеранам, ухаживают за могилами, ставят столбы вместе с наставниками-пограничниками, они посещают семьи погибших в горячих точках", — рассказала Лариса Юмашева.

Большое впечатление на губернатора произвел музей Боевой Славы, который посвящен как Великой Отечественной войне, так и героям, которые и защищали страну в другие периоды.

Самые памятные экспонаты — гармонь ветерана, с контрой он прошел войну и которая играла в честь Великой победы под стенами Рейхстага. Здесь же — боевое знамя, подаренное музею ветераном Афганской войны. Воспитанники центра хранят память о Герое России Магомеде Нурбагандове. Его подвиг глубоко тронул ребят, они написали его семье и с тех пор постоянно общаются. Родственники передали музею форму Магомеда.

"Музей у вас замечательный. Молодцы, что так относитесь к памяти о героях", — похвалил ребят глава региона.

В кулинарной мастерской губернатора угостили пирожками и блинами, которые испекли воспитанники детдома. Дмитрию Азарову также рассказали, что в центре реализуется проект "Наставничество", в котором участвуют многие крупные предприятия — ОАО "АВТОВАЗ", ПАО "Сбербанк РФ", Самарская региональная общественная организация "Центр военно-патриотического воспитания "КОНТИНГЕНТ", Добровольное общество ветеранов пограничных войск КГБ СССР "Боевой расчет".

Благодаря наставникам воспитанники учреждения ежегодно участвуют в конкурсах и фестивалях. Так в 2019 г. Никита Хубларян стал победителем конкурса "Стипендиальная Программа Ротари-клуба Тольятти". Также в числе достижений Никиты — съемки в самарском сериале, театральные гастроли по России. "Считаю, что подростковый возраст нужно посвятить саморазвитию и самореализации", — считает юноша.

Губернатор посетил рождественскую елку в детдоме и концерт, который устроили воспитанники "Единства". Глава региона поздравил ребят с прошедшими новогодними праздниками и пригласил их посетить парад в Самаре в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также подарил детдому сертификат на посещение подмосковного парка "Патриот". Под рождественской елкой ребят ждали подарки от главы региона. В ответ воспитанники "Единства" подарили Дмитрию Азарову сделанные своими руками часы и подушку, сшитую ребятами в швейной мастерской центра.