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Дорожное строительство Транспорт и связь

Фрунзенский мост временно закрыт для пешеходов

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пешеходные прогулки по Фрунзенскому мосту пока не разрешены, сообщает АО "Стройтрансгаз" — строительная компания, возводящая мостовой переход.

Фото: www.stroytransgaz.ru

Напомним, что автомобильное движение в тестовом режиме по Фрунзенскому мостовому переходу было запущено 31 декабря 2019 года. "Временная схема организации дорожного движения на мостовом переходе "Фрунзенский" не предусматривает осуществление пешеходного движения по мосту через реку Самара", — сообщили в строительной компании.

Сейчас на мосту установлены специальные ограждения, ограничивающие пешеходное движение, и сделано это для безопасности граждан. На сегодняшний день ведутся работы по монтажу лестничных сходов с моста для пешеходов у 8-й опоры с правой и левой сторон сооружения.

Открыть пешеходное движение по мосту через реку Самара планируется после установления постоянного режима эксплуатации мостового перехода.

Фрунзенский мост и съезды с него работают в тестовом режиме, с ограничением скоростного режима движения (до 40 км/ч) на небольшом участке по ул. Фрунзе, где продолжаются работы по устройству съездов транспортной развязки.

Автомобильный транспорт по мостовому переходу уже сейчас может проехать в обе стороны. За время работы моста в тестовом режиме специалистами будет проведен мониторинг интенсивности движения автомобилей по объекту, режимов работы светофоров, уличного освещения, сооружений мостового перехода для выявления возможных недочетов и их оперативного устранения.

Официальный ввод в эксплуатацию готовых участков Фрунзенского мостового перехода запланирован в марте 2020 г.

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