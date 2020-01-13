Фрунзенский мост временно закрыт для пешеходов

Пешеходные прогулки по Фрунзенскому мосту пока не разрешены, сообщает АО "Стройтрансгаз" — строительная компания, возводящая мостовой переход.

Напомним, что автомобильное движение в тестовом режиме по Фрунзенскому мостовому переходу было запущено 31 декабря 2019 года. "Временная схема организации дорожного движения на мостовом переходе "Фрунзенский" не предусматривает осуществление пешеходного движения по мосту через реку Самара", — сообщили в строительной компании.

Сейчас на мосту установлены специальные ограждения, ограничивающие пешеходное движение, и сделано это для безопасности граждан. На сегодняшний день ведутся работы по монтажу лестничных сходов с моста для пешеходов у 8-й опоры с правой и левой сторон сооружения.

Открыть пешеходное движение по мосту через реку Самара планируется после установления постоянного режима эксплуатации мостового перехода.