Алексея Антонова назначили прокурором Елховского района

Приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Елховского района на пять лет назначили Алексея Антонова.

Алексей Антонов 1980 года рождения окончил в 2002 г. юридический факультет Московского государственного университета экономики, статистики и информатики и с тех пор состоит на службе в прокуратуре. До 2004 г. он работал старшим следователем прокуратуры Чапаевска, с 2004 г. — заместителем прокурора Алексеевского района, заместителем прокурора Самарского района Самары. С 2017 г. занимал должность зампрокурора Большеглушицкого района Самарской области.