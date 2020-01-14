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Алексея Антонова назначили прокурором Елховского района

ЕЛХОВКА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Елховского района на пять лет назначили Алексея Антонова.

Алексей Антонов 1980 года рождения окончил в 2002 г. юридический факультет Московского государственного университета экономики, статистики и информатики и с тех пор состоит на службе в прокуратуре. До 2004 г. он работал старшим следователем прокуратуры Чапаевска, с 2004 г. — заместителем прокурора Алексеевского района, заместителем прокурора Самарского района Самары. С 2017 г. занимал должность зампрокурора Большеглушицкого района Самарской области.

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