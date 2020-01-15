Запущен новый рейс из Самары в Сыктывкар

В феврале в расписание международного аэропорта Курумоч появится новый рейс Самара — Сыктывкар, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейс будет выполняться авиакомпанией "Руслайн" по понедельникам и четвергам. Время вылета из Самары — 11:05, из Сыктывкара — 07:35 (время местное). Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Продолжительность полета в Самару — 1 час 45 минут, в Сыктывкар — два часа.

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки — на сайте авиакомпании.