ВТБ Лизинг поставит "Белоруснефть-Сибирь" буровую установку

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение компанией ООО "Белоруснефть-Сибирь" буровой установки производства ООО "Уралмаш НГО Холдинг". Сумма сделки составила 587,7 млн рублей. Оборудование планируется использовать для освоения нефтяных месторождений в районах Крайнего Севера.

Общий бюджет проекта составляет 839,6 млн рублей. ВТБ Лизинг профинансировал 587,7 млн из них, 217 млн в виде займа на оплату части аванса по договору лизинга предоставил Фонд развития промышленности, 34,9 млн составили собственные средства "Белоруснефть-Сибирь".

Буровая установка УРАЛМАШ БУ 6000/400 ЭК-БМЧ отвечает всем требованиям современных технологий на рынке бурения, имеет грузоподъёмность до 400 тонн и способна бурить скважины глубиной до 6 тысяч метров. Произвести монтаж и пусконаладку оборудования планируется в первом квартале 2020 года, ввести в эксплуатацию — во втором. Установка будет использована при реализации проектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

"ВТБ Лизинг активно работает с Фондом развития промышленности России и содействует реализации проектов, которые направлены на создание дополнительных рабочих мест в удаленных регионах нашей страны. При этом мы предоставляем максимально удобные условия клиентам в рамках финансирования при структурировании сделок, что является нашим приоритетом по стратегии Группы ВТБ", — отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.