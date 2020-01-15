Банк "Открытие": деньги—самый популярный подарок на Новый год

85% россиян провели новогодние каникулы дома. 75% потратили на новогодних праздниках больше или столько же, сколько на прошлый Новый год. Самым популярным новогодним подарком у наших соотечественников стали деньги. Таковы основные результаты специального исследования банка "Открытие".
Только 6% россиян отправились на новогодние каникулы в зарубежные поездки, 10% отдыхали в другом регионе России. Новый год подтвердил репутацию домашнего и семейного праздника: почти 85% респондентов провели самые продолжительные в году каникулы в родном городе.
45% опрошенных считают, что потратили на эти новогодние праздники больше, чем на прошлые. Еще 30% сказали, что потратили столько же. Только 22% заявили о сокращении своих расходов на Новый год по сравнению с 2019-м. При этом в абсолютных величинах больше половины респондентов — 55% — потратили на новогодние каникулы менее 20 тысяч рублей, 32% оценили свои расходы в диапазоне 20-50 тысяч, 9% погуляли на 50 тысяч. Только 2% потратили от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
73% россиян оценили свои новогодние каникулы как отличные. 65% сообщили, что им хватило денег на все развлечения и отдых. 57% воспользовались в Новый год услугами банков. 42% намерены обратиться в банк в 2020 году за помощью в исполнении своих желаний и планов.
Самым лучшим и наиболее популярным новогодним подарком у россиян стали деньги. Такой подарок получили 15% опрошенных. В топ новогодних подарков также вошли сувениры, кондитерские изделия и косметика.
Напомним, что согласно результатам декабрьского опроса ожиданий россиян, проведенным банком "Открытие", 36% респондентов ожидают роста своих доходов в 2020 году, 42% считают, что их доход не изменится, и лишь 7% полагают, что заработают меньше.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
Опрос проводился методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 25-60 лет по всей России (в выборке участвовали жители городов численностью от 1 млн человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%.