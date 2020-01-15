Самарцам предлагают обсудить как увековечить имена выдающихся людей, связанных с регионом

Жителям Самары предлагают высказать свои замечания и предложения по реестру выдающихся личностей, связанных с Самарской областью, память о которых в дальнейшем может быть увековечена. Соответствующий документ подготовило региональное министерство культуры по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

В реестр вошли 257 фамилий выдающихся ученых, писателей, военных деятелей и творческих личностей. Память о некоторых из них уже увековечена на улицах областной столицы, других только предлагается отметить. Среди тех, чьи имена лишь предстоит сохранить в Самаре: Петр I, Мстислав Ростропович, Виктор Черномырдин.

Поделиться своим мнением самарцы смогут до 22 января по электронной почте info-samculture@yandex.ru или по телефону 332-42-60.