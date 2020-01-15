Евгений Серпер: "Инициативы президента нацелены на будущее страны"

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на ближайший год.

"Ключевые темы послания президента — повышение рождаемости, помощь семьям с детьми и реальное снижение бедности. Сбережение и преумножение народа России глава государства назвал высшим национальным приоритетом", — комментирует депутат Государственной думы Евгений Серпер.

Он также обратил внимание на одну из главных задач, которую поставил Владимир Путин — чтобы в стране эффективно работала масштабная система поддержки семей. "Не секрет, что большинство семей, живущих за чертой бедности — это именно семьи с детьми. Предложенные в послании президента конкретные меры позволят не только обеспечить устойчивый рост численности населения, но и помогут повысить уровень жизни этих семей", — считает Евгений Серпер.

Среди них депутат назвал ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, продление действия программы маткапитала и увеличение его на 150 тыс. руб., право на маткапитал уже при рождении первенца, развитие системы социальных контрактов и другие существенные меры поддержки.

"Очень важно, что большинство изменений, предложенных Владимиром Путиным, начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Уверен, что для многих тысяч семей это станет существенной опорой, которая поможет, как говорится, поставить своих детей на ноги. При этом новые меры соцподдержки позволят обеспечить семьям достойный уровень жизни. Этому будет способствовать и решение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы", — отметил Евгений Серпер.

По мнению депутата, все инициативы президента нацелены на будущее страны, на те поколения, которые будут жить в России через несколько десятков лет и от которых зависит ее дальнейшее развитие.

"Владимир Путин еще раз подтвердил, что безусловным приоритетом государства являются вложения в человеческий капитал. Благодаря комплексному подходу к решению обозначенных в послании вопросов, а также конкретным срокам исполнения поручений президента, многие люди смогут ощутить на себе меры соцподдержки уже в самое ближайшее время", — уверен депутат Госдумы.