16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Евгений Серпер: "Инициативы президента нацелены на будущее страны" Алексея Антонова назначили прокурором Елховского района Прокурором Клявлинского района стал Степан Хвостов Поздравление полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Новым годом Дмитрий Азаров принял участие в Госсовете по аграрной политике

Федеральная власть Власть и политика

Евгений Серпер: "Инициативы президента нацелены на будущее страны"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на ближайший год.

"Ключевые темы послания президента — повышение рождаемости, помощь семьям с детьми и реальное снижение бедности. Сбережение и преумножение народа России глава государства назвал высшим национальным приоритетом", — комментирует депутат Государственной думы Евгений Серпер.

Он также обратил внимание на одну из главных задач, которую поставил Владимир Путин — чтобы в стране эффективно работала масштабная система поддержки семей. "Не секрет, что большинство семей, живущих за чертой бедности — это именно семьи с детьми. Предложенные в послании президента конкретные меры позволят не только обеспечить устойчивый рост численности населения, но и помогут повысить уровень жизни этих семей", — считает Евгений Серпер.

Среди них депутат назвал ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, продление действия программы маткапитала и увеличение его на 150 тыс. руб., право на маткапитал уже при рождении первенца, развитие системы социальных контрактов и другие существенные меры поддержки.

"Очень важно, что большинство изменений, предложенных Владимиром Путиным, начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Уверен, что для многих тысяч семей это станет существенной опорой, которая поможет, как говорится, поставить своих детей на ноги. При этом новые меры соцподдержки позволят обеспечить семьям достойный уровень жизни. Этому будет способствовать и решение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы", — отметил Евгений Серпер.

По мнению депутата, все инициативы президента нацелены на будущее страны, на те поколения, которые будут жить в России через несколько десятков лет и от которых зависит ее дальнейшее развитие.

"Владимир Путин еще раз подтвердил, что безусловным приоритетом государства являются вложения в человеческий капитал. Благодаря комплексному подходу к решению обозначенных в послании вопросов, а также конкретным срокам исполнения поручений президента, многие люди смогут ощутить на себе меры соцподдержки уже в самое ближайшее время", — уверен депутат Госдумы.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2