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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" одержал вторую победу в Иваново

ИВАНОВО. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Второй матч против "Динамо-Энергии" оказался сложнее, чем первый, но вновь завершился в пользу "Самары" — 79:61.

Людмила Мальцева и Олеся Косякова, "похоронившие" хозяек накануне, выступили застрельщиками стартового рывка "Самары" и сегодня: 12:4 после четырех минут. Впрочем, соперницы быстро пришли в себя, завершив первый период практически вровень — 16:15 в пользу команды Виктора Курильчука. В равной борьбе проходила и большая часть второго периода. Но в концовке гости, попав три трехи за пару минут, выдали рывок 13:2 — 38:26 к большому перерыву.

В третьей четверти ивановская команда смогла было подобраться на дистанцию в 6 очков, но треха Ирины Архиповой, "2+1" Ирины Киселевой и треха Людмилы Мальцевой вернули "Самаре" инициативу. После этого максимум, которого удавалось добиться хозяйкам — это несколько раз сокращать разницу до 9 очков. В концовку матча наша команда входила, имея "+15", и без лишних нервов довела его до очереднйо победы.

79:61 — "Самара" продолжает свою победную серию.

Из Иваново самарская команда переедет в подмосковный Ногинск, где 18–19 января сыграет со "Спартаком-2".

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